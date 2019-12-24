Американський ракетний есмінець прибув в порт Одеси: фото

Ракетний есмінець США USS Ross DDG71 зайшов в морський порт Одеси вранці 24 грудня. Незважаючи на сильний туман, швартування пройшло успішно.

Вперше корабель прибув у регіон у 2014 році, пише "Думская". Відтоді судно є частим гостем.

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Наразі Ross починає свій транзит через північну протоку шляхом до Чорного моря для проведення операцій із забезпечення безпеки на морі з партнерами і союзниками. Зауважимо, що це вже 8 раз у 2019 році.

Що відомо про есмінець USS Ross DDG 71

Його відносять до кораблів типу "Арлі Берк" (англійською The Arleigh Burke class destroyers).

Довжина корабля – 154 метра, ширина – 20 метрів, осадка (глибина, на яку може зануритися підводною гідроакустичною станцією), – 9,3 метра. Повна водотоннажність – 8775 тонн. Чотири газотурбінні установки потужністю 108 тисяч кінських сил розганяють його до 32 вузлів. Екіпаж становить 337 осіб.

Корабель озброєний протикорабельними ракетами "Гарпун". Есмінець також має 90 шахтних пускових установок для запуску у різній комбінації:

крилатих ракет "Томагавк",

зенітних керованих ракет RIM-66 SM-2 "Стандарт-2"

протикорабельних ракет вертикального пуску RUM-139 ASROC.

До речі: Російський розвідувальний корабель небезпечно маневрує біля берегів США, – ЗМІ