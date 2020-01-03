Естонія запевнила, що війна в Україні постійно буде на порядку денному Радбезу ООН

Питання окупації України постійно буде на порядку денному Ради Безпеки ООН. Адже станом на сьогодні є найгострішим серед проблем Східної Європи.

Про це сказав Укрінформу постійний представник Естонії при ООН Свен Юргенсон.

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Питання окупації України, зокрема Криму, сьогодні найважливіше, і ми намагатимемося постійно тримати його на порядку денному. Це найбільш болюче питання,

– наголосив Юргенсон.

До регіонів із конфліктами на Сході Європи, якими переймається Рада Безпеки ООН, належать також Придністров'я та Грузія, "але українське питання найбільш гостре на цей момент".



Представник Естонії в ООН Юргенсен висловився про питання України / Фото englishclass.jp

З 1 січня оновився склад Ради Безпеки ООН – туди увійшли 5 нових непостійних членів: Нігер, Сент-Вінсент і Гренадіни, Туніс, В’єтнам та Естонія. Саме остання представлятиме Східну Європу й замінить Польщу.

Що таке Радбез ООН? Це постійний орган ООН, відповідальний за мир та безпеку. Рішення Ради Безпеки обов'язкові для виконання всіма членами ООН. У Радбезі є 5 постійних членів (Велика Британія, Китай, Росія, США, Франція) та 10 непостійних.



Щороку 5 непостійних членів змінюють за географічною ознакою, таким чином непостійний член до Радбезу заходить на два роки. Україна була в Радбезі 4 рази, востаннє протягом 2016 та 2017 років.

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