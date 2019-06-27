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      "Эстонский Донбас" – пример для Украины

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      Старую шахту в городе Кохтла-Нымме превратили в аттракцион для туристов
      Старую шахту в городе Кохтла-Нымме превратили в аттракцион для туристов / Скрин из видео

      Когда приезжаю в какую-либо европейскую страну, всегда стараюсь посетить шахтерские регионы и больше узнать о том, как развитые государства решали проблемы реструктуризации устаревшей промышленности.

      В Эстонии я также съездил в местный Донбасс – восточную область Ида-Вирумаа, в которой добывают горючие сланцы.

      Параллели с Донбассом довольно существенны. И дело не только в шахтах, но и в этническом составе региона. В городах Ида-Вирумаа преобладает русское население, да и сами города в основном росли в советское время. В 1993 году даже была попытка организовать здесь свой вариант "ЛДНР" – Принарвскую республику. Пророссийские движения провели референдум об автономии края, но власти Эстонии его проигнорировали, и с тех пор сепаратизм постепенно заглох.

      Это реально и действовать надо сейчас: Как правильное инвестирование может изменить Донбасс

      По местным эстонским меркам Ида-Вирумаа считается депрессивным регионом. В конце 1990-х многие нерентабельные сланцевые шахты были закрыты, и тысячи людей попали под сокращение. Но власти Эстонии не бросили дело на самотек, а вовремя осознали, что с проблемным регионом срочно надо что-то решать. Для Ида-Вирумаа была разработана специальная программа, в регионе была создана организация "Развитие промышленных парков Ида-Вирумаа", которая объединила несколько технопарков в Нарве, Кохтла-Ярве, Силламяэ. В эти промышленные парки теперь приглашают иностранных инвесторов, которые строят там новые производства и создают новые рабочие места.

      А в небольшом городе Кохтла-Нымме старую закрытую шахту превратили в аттракцион для туристов. Теперь там можно сходить на экскурсию в штольни и посмотреть на выставку промышленной техники под открытым небом. На видео мой новый видеоблог из серии #Newkraine об этом.

      Давно говорю о том, что у нас есть огромный потенциал индустриального туризма. В крошечной, явно не промышленной Эстонии и то научились извлекать прибыль из своих скромных активов. А у нас по всей стране богатейший выбор советского индастриала. Шахты, заводы, фабрики... Ничто не мешает сделать точно такие же музеи, как в Эстонии, Чехии или Польше. Для иностранных туристов все это экзотика.

      Если туристы едут в Украину смотреть Чернобыль, почему бы не предложить заодно глянуть на другое советское наследие?

      Автор: Денис Казанский
      Источник: Facebook

      Только для коррупционных схем: В Украине тысячи проблемных предприятий, которые не приносят прибыли, – СМИ

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      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Новини політики Новини України Новини Луганська Війна на Донбасі Публікації Гроші Подорожі Інвестиції Новини Донецька
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