"Эстонский Донбас" – пример для Украины

Когда приезжаю в какую-либо европейскую страну, всегда стараюсь посетить шахтерские регионы и больше узнать о том, как развитые государства решали проблемы реструктуризации устаревшей промышленности.

В Эстонии я также съездил в местный Донбасс – восточную область Ида-Вирумаа, в которой добывают горючие сланцы.

Параллели с Донбассом довольно существенны. И дело не только в шахтах, но и в этническом составе региона. В городах Ида-Вирумаа преобладает русское население, да и сами города в основном росли в советское время. В 1993 году даже была попытка организовать здесь свой вариант "ЛДНР" – Принарвскую республику. Пророссийские движения провели референдум об автономии края, но власти Эстонии его проигнорировали, и с тех пор сепаратизм постепенно заглох.

Это реально и действовать надо сейчас: Как правильное инвестирование может изменить Донбасс

По местным эстонским меркам Ида-Вирумаа считается депрессивным регионом. В конце 1990-х многие нерентабельные сланцевые шахты были закрыты, и тысячи людей попали под сокращение. Но власти Эстонии не бросили дело на самотек, а вовремя осознали, что с проблемным регионом срочно надо что-то решать. Для Ида-Вирумаа была разработана специальная программа, в регионе была создана организация "Развитие промышленных парков Ида-Вирумаа", которая объединила несколько технопарков в Нарве, Кохтла-Ярве, Силламяэ. В эти промышленные парки теперь приглашают иностранных инвесторов, которые строят там новые производства и создают новые рабочие места.

А в небольшом городе Кохтла-Нымме старую закрытую шахту превратили в аттракцион для туристов. Теперь там можно сходить на экскурсию в штольни и посмотреть на выставку промышленной техники под открытым небом. На видео мой новый видеоблог из серии #Newkraine об этом.

Давно говорю о том, что у нас есть огромный потенциал индустриального туризма. В крошечной, явно не промышленной Эстонии и то научились извлекать прибыль из своих скромных активов. А у нас по всей стране богатейший выбор советского индастриала. Шахты, заводы, фабрики... Ничто не мешает сделать точно такие же музеи, как в Эстонии, Чехии или Польше. Для иностранных туристов все это экзотика.

Если туристы едут в Украину смотреть Чернобыль, почему бы не предложить заодно глянуть на другое советское наследие?

Автор: Денис Казанский

Источник: Facebook

Только для коррупционных схем: В Украине тысячи проблемных предприятий, которые не приносят прибыли, – СМИ