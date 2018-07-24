Етап Tour de France зупинили через страйк фермерів
16-й етап Tour de France був призупинений на деякий час через страйк фермерів.
Про це повідомляє прес-служба велобагатоденки.
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Глядачі, які виявилися місцевими фермерами, влаштували акцію протесту прямо на узбіччі дороги і намагалися закидати траси тюками сіна, щоб блокувати її. Поліції довелося відганяти активістів, використовуючи сльозогінний газ.
Після інциденту багатьом велогонщикам було необхідно промити очі та отримати медичну допомогу, перш ніж гонка відновилася.
Джерело: 24 Канал
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