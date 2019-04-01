Эти выборы – не Зеленский против Порошенко и не Порошенко против Коломойского...

На выборах борется не Зеленский и Порошенко и не Порошенко и Коломойский. Даже не русский мир против европейского выбора. Частично все это правда. Но на самом деле противостояние идет по другой линии. По линии эмоционального и рационального.

Эмоциональная сторона хочет перемен. Есть усталость от власти. Есть разумные претензии к ней. Потому что власть коррумпирована. И это проблема. Проблема, которая была частью украинской власти последние лет 20. Есть претензии не разумные, но которые активно раздувались популистами последние 5 лет. И вот эмоция требует изменить все. Выкинуть старый диван на мусорник. Начать все с чистого листа.

Эмоция требует нового лица, любого другого, только не этого. Эмоция работает с верой. Верой, что будет лучше. Не уверенностью, основанной на фактах, а именно с верой. Эмоция требует наказать власть за то, что та не оправдала ожиданий. Эмоция требует наказать власть за то, что та воровала даже во время войны. Эмоция требует наказать власть за то, что после гибели Небесной сотни эти люди хотели жить как и раньше. И у этой эмоции есть много причин. И много оправданий. Эмоция требует возмездия.

Читайте также: В ЦИК подтвердили проведение второго тура президентских выборов

Эмоция не отвечает на один вопрос. "Как?". Но, впрочем, эмоция его и не ставит. На то она и эмоция. И именно к эмоции апеллирует сторона Зеленского. И делает это очень успешно.

Рациональная сторона немного другая. Рациональная сторона подходит к этим выборам как к риску. Не к возможности, а именно как к риску. Потому что рациональная сторона понимает, что иногда выбор бывает таким, что лучше не станет. Рациональность требует признать, что иногда выбор идет между "будет хуже" и "будет гораздо хуже".

Какова на самом деле альтернатива?

По крайней мере в эмоциональном плане, потому что при сохранении сотрудничества с МВФ экономический рост продолжится. Рациональная сторона понимает, что все перемены в Украине, все реформы, делались под давление кредиторов. И рациональная сторона не хочет потерять связь с кредиторами. Рациональная часть не исключает, что президент 2-го срока может быть даже хуже, чем президент первого срока. Но при этом рациональная часть видит, что альтернатива гораздо более рискованная. Потому что у альтернативы есть весь набор тех же негативных факторов, что и у текущего президента, но нет сильных сторон, которые есть у Порошенко.

У альтернативы нет компетентности, в отличии от текущего президента, и нет ценностей, которые бы гарантировали, что на ключевые позиции будут расставлены действительно приличные люди. У альтернативы нет настоящих ценностей Майдана (они не проявлялись во-время Майдана, когда Зеленский ни разу не поддержал протест, они не проявляются в его сериале, основанном на демагогии и теория русского мира, в конце концов). Но есть ценности украинской элиты, о которой одновременно и шутили и радостно пытались на нее походить (от домика в русском мире Италии до коллекции жлобских дорогих часов, как у паршивого СБУшника среднего звена).

У альтернативы есть очевидная зависимость от Коломойского, что делает его не самостоятельным и слабым и можно часами спорить, хуже или лучше Порошенко и Коломойский, но суть в том, что это спор о 5% их личности. А на 95% они тождественны. Это все создает риски того, что под удар попадет экономика. Это создает риски того, что сотрудничества с МВФ не будет. И нам придется жить без МВФ. Потому что в один момент окажется, что вернуть Коломойскому Приватбанк важнее, чем сохранить сотрудничество с Фондом. Или станет ясно, что без сильного президента продвигать реформы через парламент станет просто невозможно. И что будущий хаос следующих 6-и месяцев будет очень дорого стоить нам всем.

Читайте также: День выборов: самые странные зашквары во время голосования

Рациональная сторона говорит о том, что хуже может быть. Рациональная сторона видит динамику текущих экономических показателей и сравнивает ее с цифрами из Венесуэлы. И рациональная сторона понимает, что если бы не было сотрудничества с МВФ, то сейчас бы не было того умеренного экономического роста. А продолжалось бы падение, закручивалась бы спираль гиперинфляции.

Рациональная сторона понимает, что то, что было достигнуто на Донбассе – это лучший результат, из тех, которые могли бы быть. Не идеальный. Но лучший из возможных. И рациональная сторона видит, что существуют риски и потерять экономический рост, а для этого стоит лишь год обойтись без МВФ, получив девальвацию и инфляцию, и тогда разговоры о беднеющем народе станут реальностью.

Рациональная сторона говорит о том, что только последние 4 года экономическая политика Украины былая правильная, и обвинения в том, что в это время мы получили падение экономики (на первом этапе) напоминает обвинения пожарных в пожаре, который они приехали тушить. Рациональная сторона говорит о том, что даже несмотря на коррупцию президента мы движемся в последние годы в правильном направлении, медленно, ползем, но в ту сторону. И МВФ и Ес постоянно повторяют, что за последние 5 лет было сделано больше, чем за предыдущие 20-ть. И надо усокряться, а не бежать в другую сторону.

Наказать и навредить одновременно

Эмоция требует наказать Порошенко. И черт возьми он заслужил это. Порошенко заслужил последними годами такую эмоцию. И хотелось бы его наказать. Но наказать еще и себя при этом – это не очень разумно. Это назло бабушке отморозить уши.

Эмоция хочет думать, что есть надежда на быстрые изменения. На быстрый выход из бедности. На быстрое превращение в Польшу, даже если делать прямо противоположное тому, что делала Польша. Хотя при текущей диспозиции ее просто нет. Нет ни малейших рациональных оснований ожидать, что Зеленский будет, сможет и захочет сделать то, что принесет те самые быстрые перемены. Всегда, конечно, есть 5% вероятности. Но кто идет в казино и ставит на зеро последние деньги в надежде, что сможет потом на выигрыш прокормить свою семью?

Рациональный подход очень тяжелый. Потому что он лишает надежды. Переносит ее, частично, на парламентские выборы. И говорит о том, что справедливости нет. Это сложный ответ на сложный вопрос. И пока побеждает эмоция. Не только в Украине, кстати. Но в Украине это чистая заостренная эмоция. Потому что все кандидаты, которых сейчас сравнивают с Зеленским и которые побеждают по всему миру, давно шли к этой победе, участвуя в общественной жизни и проявляя политические предпочтения и ценности.

И только в Украине президентом может стать актер, просто вышедший со съемочной площадки, о взглядах которого никто ничего не знает. Это пик инфантилизма. И тут мы точно впереди планеты всей. И за такой инфантилизм придется платить. Деньгами прежде всего. Потому что как бы нам не хотелось, как бы приятно не было бы реагировать эмоционально, но на реальность влияет рациональность. А результат наших поступков всегда влияет на наше будущее.

Читайте также: Зеленский и Порошенко выходят во второй тур – согласны ли вы с результатами экзит-пола?