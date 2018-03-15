Этот эскалатор является символом наших реформ: вроде делают, а на самом деле – нет

Тут такое дело. Несмотря на смену топ-менеджера ж/д, несмотря на критику толпы украинских инфлюенсеров, превративших этот эскалатор в мем, несмотря на усилия целого министра инфраструктуры и очередь связанных с этим скандалов – эскалатор на главном киевском ЖД вокзале так и не починили.

Не смогли. Механизм самодвижущихся ступенек оказался сильнее опытных технократов и крепких хозяйственников.

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Нет, он конечно иногда работает. Но в основном – нет. Когда работает – неизвестно. Для одного очевидца – работает, для другого – нет. Ранним утром работает, поздним – нет. Ночью работает – днем нет. Или наоборот. Помните заколдованную платформу №9¾ на лондонском вокзале "Кингс Кросс"? Ту, на которую можно попасть только если разбежаться головой об стену? Строго в определенное время? Так и тут. Полный Хогвартс.

И так у нас во всем. Ничего объективного. Какая-то сплошная манипуляция сознанием. Вроде эскалатор починили, а на самом деле нет. Вроде валютная либеризация случилась – а на самом деле нет. Вроде коррупционеров сажают – а на самом деле нет. Вроде снег убирают – а на самом деле нет. Вроде 144 реформы запустили, а на самом деле нет.

Этот эскалатор и есть символ наших реформ. Символ власти, которая благодаря вот таким наперсточным манипуляциям умудрилась за 26 лет задвинуть нашу страну на обочину цивилизации, превратив Украину, с ее колоссальными ресурсами и человеческим потенциалом – в глухую провинцию, в которой плохо ремонтируют дороги, плохо убирают снег, годами не могут починить центральный эскалатор на главном вокзале, и водят народ за нос, рассказывая про реформы и инновации.

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