На е*учем украинском языке, – студентка з Харкова відзначилась заявою про мову

Дівчина з Харкова різко висловилась про українську мову. Мовляв, їй не сподобалось, що вона повинна писати курсову робота державною мовою.

Харків'янка заявила, що влада утискає її права, бо дівчині доводиться писати наукову роботу українською, а вона хоче російською.

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Пишу курсову роботу ї*учою українською мовою,

– сказала дівчина.

Вона навіть сказала, що краще б писала роботу англійською.

"Подобається українська мова? Перекладайте, будь ласка. Чому ви вчиняєте насилля над моєю психікою та нервами...Я краще англійською напишу", – сказала студентка.

Заява дівчини про українську мову, дивіться відео:

Що відомо про дівчину

У телеграм-каналі "Катарсис" стверджують, що дівчину звати Маргарита Мальцева. Вона живе у Харкові.

До речі, сторінку в інстаграмі дівчина вже закрила.

Мальцева пояснила свою заяву

У телеграмі навели нібито пояснення дівчини. Вона сказала, що деякі регіони України начебто не пристосовані до української мови. Крім того, харків'янка назвала мовну реформу маячнею.

Мальцева переконує начебто любить літературну українську мову, а "не спаплюжену людьми у Раді".



Пояснення Мальцевої / Фото "Катарсис"