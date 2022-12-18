Кремлівський диктатор Владімір Путін наслідує Адольфа Гітлера, який знищував інфраструктуру міст під час Другої світової війни. Путін намагається добитися паніки серед українців, щоб ті тікали зі своїх міст.

Саме так тактику Владіміра Путіна бачить президент Володимир Зеленський. За його словами, Путін не розпочав нову війну, а Росія крок за кроком повторює дії режиму Гітлера.

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Зеленський порівняв тактику Путіна та Гітлера

"Той (Гітлер – 24 канал) наносив по Європі, включно з Україною, удари по інфраструктурі. Було бомбардування по інфраструктурі, життєво важливим пунктам, по електроенергії, водопостачанню, щоб у людей була паніка, щоб вони починали бігти, щоб легше потім було зруйнувати повністю міста", – сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що така тактика передбачає знищення міст, після чого заходять військові.

Тактика президента Путіна така ж брудна, як і тактика Гітлера, вона нам абсолютно зрозуміла і тому ми готові відстояти. Світ один раз вже пережив таку хвилю агресії, я думаю, і другий раз переживе,

– зазначив Зеленський.

Чи буде евакуація з Києва

Говорячи про евакуацію Києва, глава державки сказав, що українці самі можуть вирішувати, чи покидати їм місто.

"Ми будемо триматись, у нас рабства немає. У нас демократичне суспільство. Коли люди хочуть поїхати, вони можуть собі це дозволити і це нормально. Кожна людина захищає державу, захищає себе. Родина це також частина держави. Бувають різні приклади. Іноді людям потрібно поїхати. Держава повинна дати коридори і можливості для евакуації", – вважає Зеленський.

Водночас він застеріг, що місто дуже просто захопити, якщо воно порожнє. Як приклад президент навів Донбас, де війна триває з 2014 року.

Це приклади і історичні, і приклади нашої держави. Всі зруйновані міста на Донбасі порожні. Людей або вбила російська армія, або вони їх знищили, або люди поїхали, правильно робили. Вони їхали, бо там були постійно під вогнем,

– резюмував він.

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