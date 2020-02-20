Евакуація людей з Уханя: нардепи просять СБУ розслідувати протести на Львівщині

Народні депутати звернулися до голови СБУ Івана Баканова з проханням порушити кримінальну справу через протести у Винниках, що на Львівщині. Місцеві жителі мітингували, бо боялися, що до них привезуть евакуйованих із китайського Уханя.

На думку депутатів, такі дії протестувальників містять ознаки злочину, пише "Українська правда".

Важливо: У Нових Санжарах поновилися сутички: на мості місцеві запалили шини

Просимо порушити кримінальне провадження, виявити та притягти до відповідальності осіб, які перекривали трасу та блокували госпіталь з метою недопуску евакуйованих з міста Ухань громадян України,

– йдеться у заяві.

Цікаво, що бланк документа датований 25 вересня 2019 року.



Нардепи написали заяву з вимогою порушити справу проти протестувальників у Винниках / Сайт "УП"



Нардепи просять порушити кримінальне провадження / Сайт "УП"

Що відомо про протести у Винниках

19 лютого у Винниках, що на Львівщині, люди притягли шини та перекрили під’їзд до госпіталю ветеранів війн та репресованих. Так вони протестували проти розміщення у закладі евакуйованих з Уханя.

Паніка почалася, коли з госпіталю почали евакуйовувати пацієнтів. Протестувати вийшли навіть працівники лікарні.

Зверніть увагу! Народні депутати від "Слуги народу" підготували заяву про можливе вчинення злочину мером Тернополя Сергієм Надалем і заступником голови Тернопільської облради Василієм Деревляним через протидію евакуації українців та іноземців з Китаю.

Коротко про евакуацію людей з Уханя

20 лютого літак SkyUp зробив кінцеву зупинку у Харкові, звідки евакуйованих людей автобусами відправили у медцентр "Нові Санжари", що в Полтавській області.

В жодного евакуйованого немає симптомів застуди.

На карантин підуть не лише евакуйовані 45 українців та 27 іноземців, а й персонал, який обслуговував людей на літаку.

Мешканці селища міського типу Нові Санжари протестують проти рішення влади та не хочуть, аби евакуйованих селили в місцевий медцентр. Окрім перекриття доріг та паління шин, відбулась ще й сутичка з правоохоронцями.

Персонал "Нових Санжар" вивезли. З евакуйованими контактуватимуть лише ті лікарі, які перебували на літаку.

У приміщенні діятимуть усі необхідні заходи інфекційної безпеки. Відходи не потраплятимуть у загальну каналізацію, а утилізуватимуться.

Медцентру забезпечена постійна охорона.



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