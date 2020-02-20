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      Евакуація людей з Уханя: нардепи просять СБУ розслідувати протести на Львівщині

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      Евакуація з Уханя: Баканова просять порушити справу проти протестувальників на Львівщині / tsn.ua

      Народні депутати звернулися до голови СБУ Івана Баканова з проханням порушити кримінальну справу через протести у Винниках, що на Львівщині. Місцеві жителі мітингували, бо боялися, що до них привезуть евакуйованих із китайського Уханя.

      На думку депутатів, такі дії протестувальників містять ознаки злочину, пише "Українська правда".

      Важливо: У Нових Санжарах поновилися сутички: на мості місцеві запалили шини

      Просимо порушити кримінальне провадження, виявити та притягти до відповідальності осіб, які перекривали трасу та блокували госпіталь з метою недопуску евакуйованих з міста Ухань громадян України,
      – йдеться у заяві.

      Цікаво, що бланк документа датований 25 вересня 2019 року.

      заява
      Нардепи написали заяву з вимогою порушити справу проти протестувальників у Винниках / Сайт "УП"

      заява
      Нардепи просять порушити кримінальне провадження / Сайт "УП"

      Що відомо про протести у Винниках

      • 19 лютого у Винниках, що на Львівщині, люди притягли шини та перекрили під’їзд до госпіталю ветеранів війн та репресованих. Так вони протестували проти розміщення у закладі евакуйованих з Уханя.
      • Паніка почалася, коли з госпіталю почали евакуйовувати пацієнтів. Протестувати вийшли навіть працівники лікарні.

      Зверніть увагу! Народні депутати від "Слуги народу" підготували заяву про можливе вчинення злочину мером Тернополя Сергієм Надалем і заступником голови Тернопільської облради Василієм Деревляним через протидію евакуації українців та іноземців з Китаю.

      Коротко про евакуацію людей з Уханя

      • 20 лютого літак SkyUp зробив кінцеву зупинку у Харкові, звідки евакуйованих людей автобусами відправили у медцентр "Нові Санжари", що в Полтавській області.
      • В жодного евакуйованого немає симптомів застуди.
      • На карантин підуть не лише евакуйовані 45 українців та 27 іноземців, а й персонал, який обслуговував людей на літаку.
      • Мешканці селища міського типу Нові Санжари протестують проти рішення влади та не хочуть, аби евакуйованих селили в місцевий медцентр. Окрім перекриття доріг та паління шин, відбулась ще й сутичка з правоохоронцями.
      • Персонал "Нових Санжар" вивезли. З евакуйованими контактуватимуть лише ті лікарі, які перебували на літаку.
      • У приміщенні діятимуть усі необхідні заходи інфекційної безпеки. Відходи не потраплятимуть у загальну каналізацію, а утилізуватимуться.
      • Медцентру забезпечена постійна охорона.

      евакуація українців
      Що відомо про коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Здоров'я Повернення українців з Китаю Коронавірус 2020 Новини Здоров'я Новини Львова Іван Баканов СБУ Новини України
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