Евакуації немає: у Харкові невідомі повідомили про замінування семи лікарень

У Харкові невідомі повідомили про замінування 7 медзакладів. У більшості з них лікують хворих на коронавірус.

Як заявив очільник обласного Департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов, пацієнтів лікарень не евакуюють.

Важливо Студентів та викладачів НПУ Драгоманова евакуювали через повідомлення про мінування

Хаустов зауважив, що медики продовжують працювати у штатному режимі та надають хворим допомогу у повному обсязі. Він розповів, що нібито замінували:

диспансер радіаційного захисту,

обласну доросла та дитячу інфекційну лікарню,

обласну дитячу клінічну лікарню (на вулиці Озерянській),

лікарні №17, 18 та 25.

Туди оперативно виїхали спецбригади правоохоронців, вибухотехніки,

– повідомив Хаустов.

Згодом стало відомо ще й про нібито замінування супермаркету. Наразі цю інформацію перевіряють правоохоронці.

Що загрожує за такий злочин

Якщо вибухівку не знайдуть, цей випадок почнуть розслідувати за статтею про неправдиве повідомлення про загрозу життю громадян. Коли "мінера" знайдуть, йому загрожує до 8 років в'язниці

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