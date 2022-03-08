Евакуацію жителів Ірпеня нині завершили: продовжать завтра

Сьогодні евакуація людей з Ірпеня, що на Київщині, завершилася. Втім, її продовжать вже завтра, 9 березня.

Про це близько 17:00 повідомив у своєму телеграм каналі міський голова Олександр Маркушин. Він пояснив, що мовиться про евакуацію, яку проводили у Романівці.

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Евакуацію з Ірпеня поновлять

"9 березня автобуси знову чекатимуть на вас з 10:00 до 15:00", – анонсував чиновник. Водночас він попросив поширити цю інформацію серед місцевих.

Зазначимо, що упродовж 8 березня вдалося врятувати ще майже 2 тисячі цивільних в Ірпені. Серед них – діти, літні люди, а також 14 тяжкохворих.

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