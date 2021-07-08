Про це повідомили в мережі приблизно о 12 годині 8 липня. Таку інформацію надали люди, які там перебували в момент евакуації.
Раніше там У Харкові знову шукають вибухівку: цього разу в ТЦ "Караван" – відео
Рятувальників не викликали
На фото з місця видно, що біля входу "Каравану" справді стоять кілька десятків людей. Однак вони відійшли не надто далеко від будівлі. Тому, ймовірно, великої пожежі в цей момент там не було.
Журналісти 24 каналу зателефонували за коментарем до ДСНС Харківщини. Там повідомили, що також бачили таку інформацію в мережі. Однак до рятувальників щодо інциденту ще ніхто не звертався.
Розташування ТЦ Караван у Харкові / Карта google