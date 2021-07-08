Евакуювали людей з ТЦ "Караван" у Харкові: повідомили про небезпеку

З торгового центру "Караван" у Харкові евакуювали людей. Припускають, що виникла загроза життю та здоров'ю, бо там загорілася проводка.

Про це повідомили в мережі приблизно о 12 годині 8 липня. Таку інформацію надали люди, які там перебували в момент евакуації.

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Рятувальників не викликали

На фото з місця видно, що біля входу "Каравану" справді стоять кілька десятків людей. Однак вони відійшли не надто далеко від будівлі. Тому, ймовірно, великої пожежі в цей момент там не було.

Журналісти 24 каналу зателефонували за коментарем до ДСНС Харківщини. Там повідомили, що також бачили таку інформацію в мережі. Однак до рятувальників щодо інциденту ще ніхто не звертався.

24 травня на відкритій лоджії ТЦ Nikolsky у Харкові загорілося будівельне сміття . Виконувач обов'язків мера міста Ігор Терехов тоді пообіцяв перевірити дотримання усіх вимог протипожежної безпеки в ТЦ.

Розташування ТЦ Караван у Харкові / Карта google