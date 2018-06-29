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"Евертон" знову цікавиться Андрієм Ярмоленком

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Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко / dynamo.kiev.ua

Андрій Ярмоленко може перебратись до найсильнішого чемпіонату Європи. Змінити німецьку прописку на англійську українцеві пропонує "Евертон".

Про це повідомляє авторитетне видання Liverpool Echo.

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Після тривалого лікарняного Ярмоленко не впевнений щодо свого безхмарного майбутнього у дортмундській Боруссії. Відтак, чутки щодо зміни вінгером клубу ширяться дедалі частіше. 

Трансфер Андрія за підрахунками видання трансфермаркет обійдеться новим роботодавцям футболіста у двадцять три мільйони євро. Евертон щоправда розглядає варіант і з орендою українця з перспективами повноцінного контракту. Не варто забувати, що на батьківщині Бітлз Ярмоленко міг опинитись ще минулого року. Пропозиції Динамо робили обидва клуби із Ліверпуля.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що німецькі ЗМІ вивідали шанси Андрія Ярмоленка залишитись у Борусії на наступний сезон. Команди готові надати йому шанс проявити себе у міжсезонній підготовці.

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 канал
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