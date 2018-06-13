14:58
13 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
25°C 17°C
  • четвер
    27°C 16°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    27°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін розхвилювався. Головне багатство росіян
Вєсті Кремля
22:43, 12 червня
Вєсті.UA. Атака дронів. Покарання за кнопкодавство
Вєсті.UA
22:13, 12 червня
"Гаврилівські курчата": що насправді стоїть за успішним брендом
ЦРУ
09:00, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Декор і дім

Евкаліпт у ванній: варіанти модного декору

487 Читать новость на русском
Евкаліпт у ванній кімнаті
Евкаліпт у ванній кімнаті / Pinterest

Популярний соціальний фото-сервіс Pinterest традиційно розповів про зображення, які шукають найактивніше, а також "піни" найпопулярніших користувачів. Так, останній тренд – це гілочки евкаліпту в душі.

Як пише NewBeauty, кількість "пінів", які рекомендують підвішувати евкаліпт у душі, зросла на 317 відсотків тільки з початку 2018 року.

Читайте також: Якими рослинами прикрасити квартиру: фото

"Він виділяє чудовий освіжаючий аромат, а в олії, отриманій з його листя, – цілющий ефект. Евкаліпт корисний для здоров'я і гарного самопочуття", – розповідає Аллера Белла Шнайдер, генеральний директор і засновник спа-салонів La Belle Day.

Евкаліпт у ванній кімнаті

Під впливом гарячої пари в душовій з листочків евкаліпту виділяються корисні речовини фітонциди, які знищують зростання і розвиток бактерій.

Крім того, свіжі гілки в душі створять ефект домашнього міні-спа і забезпечать шкірі тонус з самого ранку.

Теги: LifeStyle Поради Декор і дім
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Что ждет Украину в Европейском Союзе
сьогодні, 13:00 Что ждет Украину в Европейском Союзе
Павло Казарін 515
Образование в США: какой должна быть школа
сьогодні, 12:05 Образование в США: какой должна быть школа
Блог Соцмережі 422
Як цинічно лікарі заробляють на онкохворих дітях
сьогодні, 11:00 Як цинічно лікарі заробляють на онкохворих дітях
Олександра Устінова 466
Об инвестиционном потенциале украинского энергетического и аграрного сектора
сьогодні, 08:43 Об инвестиционном потенциале украинского энергетического и аграрного сектора
Тимур Чмерук 280
Після вбивства 500 собак шкуродер Святогор планував взятися за людей
12 червня, 22:02 Після вбивства 500 собак шкуродер Святогор планував взятися за людей
Ольга Бродська 2391
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук