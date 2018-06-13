Евкаліпт у ванній: варіанти модного декору

Популярний соціальний фото-сервіс Pinterest традиційно розповів про зображення, які шукають найактивніше, а також "піни" найпопулярніших користувачів. Так, останній тренд – це гілочки евкаліпту в душі.

Як пише NewBeauty, кількість "пінів", які рекомендують підвішувати евкаліпт у душі, зросла на 317 відсотків тільки з початку 2018 року.

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"Він виділяє чудовий освіжаючий аромат, а в олії, отриманій з його листя, – цілющий ефект. Евкаліпт корисний для здоров'я і гарного самопочуття", – розповідає Аллера Белла Шнайдер, генеральний директор і засновник спа-салонів La Belle Day.

Евкаліпт у ванній кімнаті

Під впливом гарячої пари в душовій з листочків евкаліпту виділяються корисні речовини фітонциди, які знищують зростання і розвиток бактерій.

Крім того, свіжі гілки в душі створять ефект домашнього міні-спа і забезпечать шкірі тонус з самого ранку.