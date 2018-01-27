Ейфелева вежа в Парижі згасне опівночі: відома причина

У ніч на неділю, 28 січня, в Парижі погасять підсвічення Ейфелевої вежі в знак жалоби і скорботи за жертвами терористичного акту в центрі Кабула, внаслідок якого загинули майже сто осіб.

Про це повідомила мер французької столиці Анн Ідальго на своїй сторінці в Twitter.

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Сьогодні опівночі Ейфелева вежа згасне в знак пам'яті за жертвами мерзенного теракту, який було скоєно у центрі Кабула,

– написала вона.

За словами француженки, цим символічним жестом Париж має намір висловити солідарність з мешканцями Афганістану.

"Місто Париж, парижанки і парижани зараз разом з афганським народом, який вчергове зіштовхнувся з варварством терористів", – підкреслила Ідальго.

Зазначимо, зазвичай Ейфелева вежа світиться вогнями до 1 години ночі, після чого освітлення вимикають до вечора наступного дня.

В останні роки монумент регулярно використовується для символічних акцій, пов'язаних з різними трагічними подіями у Франції і в світі.

Ce soir, à minuit, @LaTourEiffel s'éteindra en hommage aux victimes de l'ignoble attentat qui a frappé le coeur de #Kaboul. La Ville de #Paris, les Parisiennes et les Parisiens sont aux côtés du peuple afghan qui fait face une nouvelle fois à la barbarie terroriste. pic.twitter.com/o0e8HCJKDU — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 27 января 2018 г.

Нагадаємо, вранці, 27 січня, у центрі Кабулу терорист-смертник підірвав замінований автомобіль у дипломатичному районі столиці Афганістану. Щонайменше 95 осіб загинули, понад 185 людей поранені.