Ейфелева вежа в Парижі згасне опівночі: відома причина
У ніч на неділю, 28 січня, в Парижі погасять підсвічення Ейфелевої вежі в знак жалоби і скорботи за жертвами терористичного акту в центрі Кабула, внаслідок якого загинули майже сто осіб.
Про це повідомила мер французької столиці Анн Ідальго на своїй сторінці в Twitter.
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Сьогодні опівночі Ейфелева вежа згасне в знак пам'яті за жертвами мерзенного теракту, який було скоєно у центрі Кабула,
– написала вона.
За словами француженки, цим символічним жестом Париж має намір висловити солідарність з мешканцями Афганістану.
"Місто Париж, парижанки і парижани зараз разом з афганським народом, який вчергове зіштовхнувся з варварством терористів", – підкреслила Ідальго.
Зазначимо, зазвичай Ейфелева вежа світиться вогнями до 1 години ночі, після чого освітлення вимикають до вечора наступного дня.
В останні роки монумент регулярно використовується для символічних акцій, пов'язаних з різними трагічними подіями у Франції і в світі.
Нагадаємо, вранці, 27 січня, у центрі Кабулу терорист-смертник підірвав замінований автомобіль у дипломатичному районі столиці Афганістану. Щонайменше 95 осіб загинули, понад 185 людей поранені.