Ейфелеву вежу закрили через страйк
Через страйк персоналу з безпеки Ейфелеву вежу в Парижі закрили для відвідувачів
Про це йдеться на сторінці Ейфелевої вежі у Twitter.
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"Через страйк частини працівників служби безпеки Ейфелева вежа закрита для відвідувачів", – повідомила адміністрація.
Зазначається, що спочатку було відкрито доступ для відвідання ресторанів, які знаходяться на вежі, лише за попереднім резервуванням, але пізніше і цей доступ закрили.
Джерело: 24 Канал
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