Ейфелеву вежу закрили через страйк

Через страйк персоналу з безпеки Ейфелеву вежу в Парижі закрили для відвідувачів

Про це йдеться на сторінці Ейфелевої вежі у Twitter.

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"Через страйк частини працівників служби безпеки Ейфелева вежа закрита для відвідувачів", – повідомила адміністрація.

Зазначається, що спочатку було відкрито доступ для відвідання ресторанів, які знаходяться на вежі, лише за попереднім резервуванням, але пізніше і цей доступ закрили.