Викликають ейфорію та допомагають схуднути: як прянощі впливають на організм

З давніх часів люди використовують прянощі — трави, насіння, коріння рослин із яскравими ароматом і смаком, додаючи їх до різних страв. Вони не тільки додають смаку до їжі, а й покращують травлення та загалом мають велику користь для організму.

Про це пише виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

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Водночас вона зазначає, що прянощі не є ліками.

Попри їхню користь, поки не існує клінічних доказів успішного використання приправ безпосередньо для лікування. До прикладу, протипухлинні ефекти деяких прянощів було доведено, але лише у лабораторних умовах. На тваринах чи людях наразі такі дослідження не проведено на належному рівні,

– підкреслює очільниця МОЗ.

Щоправда, за її словами, пряне насіння, кора, листя чи коріння рослин містять численні органічні сполуки – це поліфеноли, катехіни, ефірні олії, кислоти та пігменти, і більшість із них має біологічну активність.

Відтак, Уляна Супрун оприлюднила перелік корисних властивостей прянощів і пояснила, у чому полягає ця користь.

Яку користь організму дають прянощі:

– впливають на травлення та набір ваги

Прянощі мають здатність впливати на виділення ферментів і слизу шлунково-кишковим трактом. Вони діють на стан кишкової мікрофлори, що є залученою до регуляції нашої ваги. Наприклад, перець чилі та куркумін мають позитивний вплив на бактерії кишківника та як наслідок — здатність схуднути.

Гострі спеції також впливають на відчуття ситості та апетиту. В дослідженнях деяких виявлено, що люди споживають менше гострої їжі, водночас менше калорій. Проте часом навіть невелика кількість гострої їжі може викликати бажання солодкого чи жирного.

– діють на мозок і відчуття

Від деяких спецій нам може ставати холодно або гаряче. Наприклад, ментол м‘яти взаємодіє із холодовими та опіатними рецепторами. Тому м‘ята нам здається прохолодною та навіть знеболює. А капсаїцин чілійського перцю активує теплові рецептори трійничного нерву. Тому від нього стає гаряче. Також він має дію на больові рецептори по всьому шлунково-кишковому тракту.

– можуть викликати ейфорію

Пекучість деяких прянощів запускає в мозку систему захисту – виділення ендорфінів, нейромедіаторів задоволення. Саме тому гостра їжа в її поціновувачів може викликати радість і навіть звикання.

Ванілін, одна з головних спецій солодощів, допомагає нам почуватись щасливими і розслабленими. У деяких дослідженнях виявлено, що ванілін потенційно можна використовувати для лікування депресивних станів.

– прянощі сприяють тривалішому збереженню їжі та мають антимікробні властивості

Чорний перець, розмарин, чебрець та інші прянощі здатні стримувати ріст мікроорганізмів. Тому деякі спеції можуть мати протизастудну дію. Наприклад, кориця, гвоздика, насіння коріандру та їхні екстракти пригнічують ріст цілої низки бактерій, вірусів і грибків. Саме антимікробні властивості спецій вважають причиною їх поширення у спекотних країнах.

– мають антиоксидантну дію

Багато прянощів мають антиоксидантний потенціал – здатність нейтралізувати вільні радикали. Корисними в цьому плані можуть бути паприка, сушені томати, орегано, розмарин, коріандр, кориця та куркумін.

Зокрема, деякі спеції можуть зробити некорисну їжу менш шкідливою для здоров‘я. Дослідження показали, що додавання суміші чорного перцю, орегано, імбиря та розмарину до гамбургерів знижувало в них рівень канцерогенних речовин. Зокрема тих, що є здатними пошкоджувати ДНК, викликати мутації та збільшувати ризик раку.

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Водночас з прянощами слід бути обережними. Краще не додавати їх у великих кількостях до їжі, якщо маєте проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Якщо ж додаєте прянощі, будьте уважними, які саме. Інколи під виглядом кориці продають кору рослини коричника китайського, або касії. Ця спеція має слабший аромат, втім містить багато кумарину – токсичної для печінки речовини із канцерогенними властивостями. Їсти її багато — шкідливо для здоров’я,

– підсумувала Супрун.