Facebook випускатиме власний журнал
Facebook випустив перший номер власного друкованого журналу. Варто зазначити, що нове видання отримало назву Grow.
Про це повідомляє FIPP.
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Основна тема журналу – бізнес, виходитиме він 4 рази на рік – кожного кварталу.
Зараз Grow доступний лише у Лондоні і не всім охочим. Приміром, погортати свіжий номер журналу можуть відвідувачі "елітних" залів очікування в міжнародному аеропорті "Хітроу". Проте видання також можна прочитати в електронному варіанті.
Варто зазначити, що першу обкладинку нового журналу прикрасило фото Оскара Олссона – креативного директора бренду одягу Nylon.
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