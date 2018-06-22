Facebook випускатиме власний журнал

Facebook випустив перший номер власного друкованого журналу. Варто зазначити, що нове видання отримало назву Grow.

Про це повідомляє FIPP.

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Основна тема журналу – бізнес, виходитиме він 4 рази на рік – кожного кварталу.

Зараз Grow доступний лише у Лондоні і не всім охочим. Приміром, погортати свіжий номер журналу можуть відвідувачі "елітних" залів очікування в міжнародному аеропорті "Хітроу". Проте видання також можна прочитати в електронному варіанті.

When the world’s biggest social media platform wants to associate its brand with credibility, it launches a print magazine w/ massive display bookshelves at LHR first class lounge. But wait! isn’t print dead? Didn’t Facebook kill it off? #facebook #fipp #wanifra #print #inma pic.twitter.com/OqwFI9Cz9R — JuanSenor-Innovation (@JuanSenor) 3 червня 2018 р.

Варто зазначити, що першу обкладинку нового журналу прикрасило фото Оскара Олссона – креативного директора бренду одягу Nylon.

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