Facebook блокує українських користувачів, що обвалили рейтинг FIFA

Українські користувачі Facebook, які поставили негативну оцінку сторінці FIFA у цій же соціальній мережі, тепер скаржаться на проблеми зі своїми акаунтами.

Про це повідомляє ain.ua.

Так, частина користувачів кажуть, що Facebook заблокував їхній акаунт і вимагає пройти повторну ідентифікацію. Інші завсідники соцмережі кажуть, що вони не можуть "лайкати" публікації і залишати оцінки на інших сторінках.

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Таку ситуацію користувачі пов’язують із обвалом рейтингу сторінки FIFA, вони кажуть, що соцмережа вважає їх ботами або користувачами зі зламаними акаунтами, тому у соцмережі вдались до таких заходів.

При цьому користувач Єгор Папишев вважає, що це не схоже на автоматичні дії соціальної мережі. Він вважає цю ситуацію "масштабною кампанією проти українських користувачів". Він вибрав кілька підозрілих фактів: Facebook не бере до уваги справжність сторінок, а також вводить різні обмеження для акаунтів: повторну ідентифікацію, заборону "лайкати" і змінювати рейтинг, або ж блокувати обліковий запис.

Нагадаємо, екс-гравці "Динамо" та гравці збірної Хорватії Огнєн Вукоєвич та Домагой Віда після матчу 1/4 фіналу Чемпіонату світу-2018 проти Росії виклали в Instagram відео, на якому лунають вигуки "Слава Україні!". Після цього, Вукоєвіча було звільнено з посади та відраховано з делегації у Росії. Окрім того, дисциплінарний комітет ФІФА оштрафував його на 15 тисяч швейцарських франків (це приблизно 15 тисяч доларів США).



Тож українські користувачі Facebook провели флешмоб проти FIFA, понижуючи рейтинг спільноти.

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