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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Facebook масово зупинив роботу додатків

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Facebook призупинив роботу майже 200 додатків
Facebook призупинив роботу майже 200 додатків / Unsplash

Facebook призупинив доступ до майже 200 додатків на своєму сайті. Зробили це у соціальній мережі через незахищений доступ до особистих даних користувачів.

Про це мовиться у повідомленні на сайті Facebook.

У соціальній мережі пояснили,що ті додатки, які зловживали використанням особистої інформації користувачів роботу не відновлять. Їх у компанії вирішили повністю заблокувати.

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Достеменного переліку додатків, які компанія заморозила назавжди, наразі немає.

Що відомо про скандал із витоком приватних даних із Facebook? Нещодавно стало відомо про витік даних із приватних профілів у Facebook. Жертвами стали понад 50 мільйонів сторінок. Доступ до цих даних отримала приватна компанія з аналізу даних Cambridge Analytica (CA).

Це стало можливим завдяки додатку thisismydigitallife, який у 2014 році створив Олександр Коган, професор Кембриджського університету Великобританії. Додаток пропонував сотням тисяч юзерів пройти психологічний тест. Окрім результатів тестування, користувачі також дозволяли обробляти дані про своїх друзів із соцмережі. Так було зібрано відомості із близько 50 мільйонів профілів.

Інформацію у Когана і викупила Cambridge Analytica, яка працювала над президентською кампанією Дональда Трампа під час виборів у 2016 році.

Теги: Техно Інтернет Facebook
Джерело: 24 Канал
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