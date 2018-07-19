Facebook має докази втручання Росії у вибори в США, – Цукерберг

Засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг підтвердив, що Росія намагалась втрутитись у перебіг президентських виборів у США у 2015-2016 за допомогою соцмережі.

Про це творець Facebook заявив в інтерв'ю виданню Recode.

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Зі свідчень, які ми бачили, стає цілком зрозуміло, що Росія дійсно намагалася вплинути на вибори,

– зазначив Марк Цукерберг.

Він уточнив, що підозрілу активність росіян у Facebook помітив ще у 2015-му році і повідомив про ФБР.

За даними Цукерберга, така ж діяльність була зафіксована і під час виборів 2016 року. Йдеться про російську військову розвідку, яка займалася фішингом і підробкою акаунтів.

"Коли ми бачили подібну активність під час кампанії 2016 року, що вони намагалися довідатися персональну інформацію людей, ми також повідомляли це особам, які, як ми вважали, опинилися під загрозою. Пізніше ми також виявили, що вони створили фальшивий обліковий запис і фальшиві сторінки під виглядом DCLeaks, щоб передати викрадену інформацію журналістам", – завив Марк Цукерберг.

Президент США Дональд Трамп після першої двосторонньої зустрічі з президентом Росії 16 липня у Гельсінкі в інтерв’ю американським ЗМІ заявив про персональну відповідальність Путіна за втручання РФ в американські вибори.