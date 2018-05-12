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Facebook планує запустити власну криптовалюту

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Facebook хоче власну криптовалюту
Facebook хоче власну криптовалюту

Компанія Facebook розглядає можливість створення власної криптовалюти, яка дозволила б користувачам соцмережі здійснювати електронні платежі.

Про це повідомляє телеканал Cheddar з посиланням на джерела. Відповідно до одного зі співрозмовників телеканалу, керівництво компанії "серйозно налаштовано" щодо завдання, виконання якого, "швидше за все, займе кілька років".

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При цьому джерела стверджують, що компанія не має наміру залучати інвестиції за допомогою перепродажу валюти і намагається не поширюватися про ініціативу серед своїх співробітників.

Соціальна мережа приступила до вивчення блокчейн-технологій близько року тому, однак раніше над дослідженням працював один співробітник. На цьому тижні віце-президент Facebook Messenger Девід Маркус оголосив, що очолить "невелику" команду з дослідження технології, при цьому він не навів інформацію про будь-яких майбутній проект. Як зазначає в цьому зв'язку телеканал, раніше Маркус очолював платіжну систему PayPal і є одним з інвесторів в криптовалюта біткоіни.

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Представники Facebook заявили телеканалу, що компанія займається дослідженням можливостей блокчейна, однак на даному етапі "не має іншої інформації" для коментарів.

Теги: Інтернет Техно Інформаційні технології Криптовалюта Facebook
Джерело: 24 Канал
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