Facebook покарали через злиті дані користувачів

Соціальну мережу Facebook покарали через передачу даних користувачів компанії Cambridge Analytica. Британське управління комісара з питань інформації виписало соцмережі штраф в розмірі 500 тисяч фунтів стерлінгів (17 мільйонів гривень).

Про це повідомляє The Guardian.

Як каже комісар щодо інформації Елізабет Денем, Facebook має понести покарання, бо корпорація не змогла захистити особисті дані користувачів і була непрозорою в питаннях збору та використання цієї інформації третіми особами.

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Розмір покарання – найбільший, що може бути за подібне порушення. Однак, як зауважують журналісти, ця сума для Facebook – "копійки". Адже соцмережа отримувала таку ж виручку (500 тисяч фунтів стерлінгів) кожні 5,5 хвилин в першому кварталі цього року.

Нагадаємо, у березні стало відомо про витік даних із приватних профілів у Facebook. Жертвами стали близько 50 мільйонів сторінок. Доступ до цих даних отримала приватна компанія з аналізу даних Cambridge Analytica (CA).



Це стало можливим завдяки додатку thisismydigitallife, який у 2014 році створив Олександр Коган, професор Кембриджського університету Великобританії. Додаток пропонував сотням тисяч юзерів пройти психологічний тест. Окрім результатів тестування, користувачі також дозволяли обробляти дані про своїх друзів із соцмережі. Так було зібрано відомості із близько 50 мільйонів профілів. Цю інформацію у Когана і викупила Cambridge Analytica, яка працювала над президентською кампанією Дональда Трампа під час виборів у 2016 році.