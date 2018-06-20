Facebook тестує дуже круту розробку, що може покращити невдалі фото

Соціальна мережа Facebook провела експеримент зі штучним інтелектом, який вміє "розплющувати" очі людям на знімках.

Про це повідомляє Tech Crunch.

ШІ тестували на фото з відкритими очима, щоб нейромережа навчилась розуміти, як виглядає людське обличчя, та що це є найбільш вдалим результатом ретушування.

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Так, під час навчання система змогла розпізнавати характеристики очей, а також враховувати різні чинники, наприклад, позу людини і освітлення.

Цікаво, що звичайні користувачі в більшості випадків не змогли помітити, що штучний інтелект "відкрив" очі людей. У 54% випадків вони були впевнені, що очі на фотографіях так і були розплющеними.

Останнє фото – робота штучного інтелекту

На колажі зображені фото людей перше – хороше фото, другий знімок – із заплющеними очима, третя картинка – результат роботи у Photoshop і четверте – результат роботи ШІ.

Як видно на фото, розробка Facebook робить більш реалістичний результат, ніж Photoshop.

Для роботи нейромережі потрібен знімок конкретної людини з відкритими очима. При цьому укладення у ШІ можуть виникнути через окуляри, деякі варіанти зачіски або незвична поза.

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