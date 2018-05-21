Facebook тестує новий сервіс роботи з лідерами думок.

В одному інтерфейсі маркетологи зможуть відслідковувати статистику лідерів думок і сортувати їх по характеристиках аудиторії.

Про це пише TechСrunch.

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Вже зовсім скоро маркетологи, що відповідають за розвиток брендів зможуть зручно знаходити потрібних лідерів думок та працювати з ними.

До прикладу цільовою аудиторією конкретного бренду є жінки з вищою освітою та конкретними інтересами в бізнесі. Використовуючи новий сервіс від Facebook бренд зможе знайти саме тих лідерів думок в яких переважає потрібна аудиторія.

Зараз в тестовому режимі доступна можливість відфільтрувати лідерів думок або ж потрібну аудиторію за демографічними опціями та іншими численними характеристиками, такими як:

Стать

Зацікавлення

Історія навчання

Життєві заходи

Статус стосунків

Країна проживання

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Наразі сервіс працює в тестовому режимі тільки для Facebook, але якщо він буде користуватися популярністю то його можуть реалізувати для соціальної мережі Instagram.