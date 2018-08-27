Facebook видалив аккаунт українофобного відеоблогера Шарія

Адміністрація соцмережі Facebook видалила сторінку відомого проросійського відеоблогера Анатолія Шарія.

Про це на своїй сторінці повідомила його дружина Ольга.

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"У Анатолія Шарія видалили основний аккаунт з 280 000 підписників. Без пояснення причин, без листів, без повідомлень", – прокоментувала Шарій.

Дружина блогера переконана, що такий крок адміністрації Facebook пов'язаний з політичними процесами в Україні.

Це варто розцінювати, як початок передвиборчого сезону?

– зазначила далі дружина відеоблогера.

Свою думку з приводу закриття свого аккаунта в Facebook висловив і сам Анатолій Шарій. Він на своєму Youtube-каналі розмістив відповідний відеоблог. Він також впевнений, що закриття його сторінки в Facebook пов'язано з політикою.

Хто такий Анатолій Шарій?Проросійський журналіст і блогер, який втік з України в 2012 році та попросив політичного притулку в Литві. Він перебував під двома підписками про невиїзд, але за чужим паспортом вирушив до Москви, а потім – у Нідерланди. Був оголошеним у всеукраїнський розшук.



З кінця 2013 року Шарій активно критикує дії української влади та займає відверто проросійську позицію. Називає себе "борцем з українською пропагандою", нібито розвінчуючи фейки, що публікуються в українських ЗМІ. Уже кілька років журналіст приховує своє місце перебування від українських правоохоронних органів.