Facebook як сигарети: уряд має втрутитись у роботу соцмереж, – Бениофф

Уряди країн мають втрутитися і почати регулювати соціальні мережі так само, як вони роблять це в тютюновому бізнесі.

Про це заявив генеральний директор компанії Salesforce Марк Бениофф, однин з найвпливовіших людей Кремнієвої долини, пише theguardian.com.

Читайте також: Новий алгоритм Facebook — ніж у спину ЗМІ та бізнесу

"Візьміть, наприклад, сигарети. Вони викликають звикання, вони вам шкодять. Я впевнений, що технології викликають подібне звикання, з яким ми повинні боротися. У той же час IT-компанії трудяться в основному над тим, щоб зробити свої продукти ще більш привабливими, і нам потрібно взяти це під контроль", – каже Бениофф.

Бениофф відомий своєю рішучою позицією щодо непростих політичних питань, які багато його колег соромляться озвучувати публічно.