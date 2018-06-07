Facebook забанив художника з Києва, який створив жорсткі плакати до ЧС з футболу в Росії

Киянин Андрій Єрмоленко намалював альтернативні плакати Чемпіонату з футболу і розмістив їх в соціальній мережі. І невдовзі за таку критику його забанили у Facebook.

Про це він повідомив Максим Соловйов на своїй сторінці у Facebook.

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На своїх плакатах митець втілив діяльність Росії за останні кілька років – це й зелені чоловічки, війни, катастрофа рейсу MH-17, поліцейські тортури та закривавлений "Забивака" – талісман російського Чемпіонату.

Максим Соловйов написав звернення до Facebook, у якому попросив розблокувати українського художника Єрмоленка.

Дорогий Facebook! З величезною печалью я дізнався, що відомий український художник Андрій Єрмоленко був заборонений через його протестне мистецтво про Чемпіонат світу з футболу 2018 року. Це неприйнятна атака на демократичні цінності та свобода слова та вираження,

– зазначено в його дописі.

Він додав, що Facebook не є місцем дискримінації та політичної цензури.

Завдяки підтримці підписників сторінку Андрія Єрмоленка у Facebook вже розблокували.