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Facebook заблокував сторінку Тимошенко через кілька годин після її створення

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Facebook заблокував сторінку Тимошенко
Facebook заблокував сторінку Тимошенко / Фото з вільних мереж

У Facebook було заблоковано особисту сторінку лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Особистий акаунт політика проіснував усього лише 5 годин.

Про це повідомила прес-служба "Батьківщини".

Зазначимо, що 13 квітня Юлія Тимошенко оголосила про те, що починає самостійно вести свою сторінку у Facebook.

"За цей короткий період на сторінку встигли підписатися понад 2 тисячі осіб. Перший пост Юлії Тимошенко набрав більше 700 коментарів, більше тисячі лайків і перепостів. Особиста поява Юлії Тимошенко у соцмережі викликала великий ажіотаж. Відтак, імовірно, сторінку було "забанено" через масові скарги численних "ботів", – мовиться у заяві партії.

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У "Батьківщині" додали, що "в цей же день у мережі провокатори почали масово створювати фейкові акаунти Юлії Тимошенко зі схожим оформленням, від імені яких були розіслані запити на дружбу відомим політикам і журналістам".

Зараз Тимошенко надала адміністрації Facebook всю інформацію, необхідну для верифікації її особистого профілю. Найближчим часом робота сторінки повинна бути відновлена,
– заявили у прес-службі.

Зазначимо, що станом на ранок 14 квітня Facebook-акаунт Тимошенко розблокований.

Особиста Facebook-сторінка Тимошенко
Особиста Facebook-сторінка Тимошенко

Теги: Новини політики Новини України Юлія Тимошенко ВО Батьківщина Facebook
Джерело: 24 Канал
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