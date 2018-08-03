Facebook залишиться без головного спеціаліста з питань безпеки

Головний співробітник з питань безпеки Facebook Алекс Стамос заявив, що цього місяця піде з компанії. А всього день тому він від лиця соцмережі повідомив, що Facebook виявила зловмисників, які через платформу продовжують маніпулювати політичними дискусіями у США.

Про це повідомляє The Verge.

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На заміну Стамосу ніхто не прийде. Facebook розпустила команду з питань безпеки і перевела її членів в інші підрозділи.

Ми не призначимо нового головного співробітника з питань безпеки, оскільки раніше в цьому році перевели інженерів безпеки, аналітиків, дослідників та інших фахівців в команди з питань продуктів і розробки, щоб більш ефективно справлятися з загрозами безпеці,

– заявив представник компанії.

17 серпня стане останнім днем ​​Стамоса в Facebook. Після цього він буде викладати і проводити дослідження в Стенфордському університеті. Головний операційний директор компанії Шеріл Сандберг заявила, що чекає подальшої співпраці з ним. Згідно з березневою публікацією The New York Times, звільнення Стамос запланував ще минулого року.

Хто такий Алекс Стамос? Стамос відомий як один з небагатьох топ-менеджерів Facebook, які постійно виявляють бажання вирішувати проблеми соціальної мережі разом з людьми, які не працюють у компанії. Він часто спілкувався з репортерами в Twitter і робив вкрай відверті заяви. Facebook найняла Стамоса в 2015 році. До цього він працював на аналогічній посаді в Yahoo, але покинув компанію, коли дізнався, що вона розробила для американського уряду систему сканування електронної пошти.

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