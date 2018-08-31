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Facebook запустив два цікаві сервіси: для чого вони

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Facebook запустив сервіси Watch та Creator Studio
Facebook запустив сервіси Watch та Creator Studio / Фото з вільних джерел

Вчора, 30 серпня, соціальна мережа Facebook відкрила власну відеоплатформу всьому світу. Watch вже рік функціонує у США і, за останніми даними, близько 50 мільйонів американців дивляться хоча б одну хвилину відео із Watch щомісяця.

Про це повідомляється в офіційному блозі Facebook.

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Проте, згідно із дослідженням The Diffusion Group, половина американських користувачів Facebook ніколи не чула про платформу, ще чверть чула, проте ніколи нічого там не дивилася. Близько 21% користувачів переглядає Facebook Watch щомісяця, 14% – кожного тижня, і лише 6% користувачі соцмережі використовують новий сервіс щодня.

Незважаючи на світові амбіції Facebook як стрімінгової платформи з професійним відео, чи вийде у неї досягти бажаного – велике питання.

Facebook запустила платформу Creator Studio
Facebook запустила платформу Creator Studio

Одночасно з Facebook Watch компанія також відкрила Creator Studio для всіх видавців та контент-мейкерів по всьому світу. Creator Studio – це аналог однойменного інструменту від YouTube, який дозволить створювати відеоматеріали, аналізувати їх ефективність і взаємодіяти з аудиторією на всіх майданчиках екосистеми Facebook.


Creator Studio з'явились нові функції

А щоб ще більше привабити видавців, Facebook додав нові фішки для монетизації авторських відео. Творці контенту тепер зможуть додавати в ролики рекламні вставки – інструмент називається Ad Breaks. Поки функція доступна проектам з США, Ірландії, Великобританії, Австралії та Нової Зеландії. Ще 22 країни отримають доступ у вересні.

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Теги: Інтернет Техно Facebook
Джерело: 24 Канал
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