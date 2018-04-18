Facebook знову втрапив у скандал: соцмережу можуть оштрафувати на мільярди доларів

Три жителя штату Іллінойс ще в 2015 році подали позов до суду на технологію Facebook DeepFace, яка визначає людину на завантаженій фотографії та пропонує її відзначити. А вже 16 квітня 2018 року Федеральний суд в Каліфорнії ухвалив, що Facebook можна пред'явити колективний позов за використання технології розпізнавання осіб без згоди користувачів.

Про це повідомляє Bloomberg.

На думку судді Джеймса Донато, можливості розробки DeepFace суперечать закону штату Іллінойс про захист біометричної інформації. Три жителя регіону подали в суд на соцмережу з цього приводу ще в 2015 році, але тепер кількість позивачів може становити мільйони, а Facebook загрожує виплата компенсацій в мільярди доларів.

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Функція розпізнавання осіб, запущена в 2010 році, визначає людину на завантаженій фотографії та пропонує її відзначити. Технологію призупинили для користувачів в Європі в 2012 році через побоювання з приводу конфіденційності.

У грудні 2017 року соцмережа стала повідомляти американських користувачів, коли фото з ними завантажували навіть без тегів і відміток. В кінці лютого 2018 року DeepFace впровадили для аудиторії України, Росії та ряду інших країн. Функція нібито покликана захищати від крадіжки особистих фотографій.