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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Фахівці NASA активно тестують спеціальну систему для космічної передачі даних

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Фахівці NASA активно тестують мобільну систему космічної передачі даних
Фахівці NASA активно тестують мобільну систему космічної передачі даних / ілюстративне фото/getwallpapers.com

Для того аби вирішити проблему повільної передачі даних на Землю з супутників, фахівці NASA та інженери телекомунікаційного стартапу ATLAS Space Operations спільно розробили мобільну систему космічної передачі даних, і зараз активно її тестують.

Про це повідомляє InternetUA.

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Ідея проекту полягає в тому, що коли дослідникам необхідно отримати дані з супутника, вони могли б не чекати зручного випадку, а замість цього розгорнути невеликий передавач в потрібному місці та передати інформацію через нього,
– йдеться у повідомленні.

Система складається з мікрокомп'ютера, який забезпечить збереження даних при збої, і чотирьох антен, вага кожної з яких не перевищує п'яти кілограмів. Для роботи їй необхідні лише джерело енергії і доступ в Інтернет. Вона здатна в реальному часі обробляти сигнали відразу від декількох невеликих супутників і швидко налаштовуватися на роботу всього за кілька хвилин після звернення до неї.

Розробники відзначають, що система ATLAS ще вимагає певних допрацювань, але в майбутньому зможе забезпечити швидку і якісну передачу даних на Землю навіть в тих місцях, де NASA не має станцій наземного базування.

Якщо розробка проекту успішно завершиться, такі передавачі стануть недорогим і практичним рішенням, яке дозволить зберігати бекапи і забезпечувати підтримку місій, здійснюючи додатковий зв'язок між космічними апаратами і Землею.

Теги: Техно NASA Космос
Джерело: 24 Канал
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