Фахівці назвали найбільш шкідливі солодощі для здоров'я

Небагато солодощів є корисними, але деякі з них можуть спровокувати ще й серйозні проблем зі здоров'ям.

Зі слів фахівців, найбільше шкідливих речовин міститься саме в солодощах для дітей – драже, кольорові карамельки, цукерки та желейки часто містять шкідливі штучні барвники, передає Мaximum.

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Деякі інгредієнти цих солодощів можуть спровокувати харчове отруєння.

Печива та вафлі зроблені на основі маргарину і містять шкідливі трансжири, які можуть стати причиною появи онкологічних захворювань.

Але зовсім від солодкого відмовитись важко – воно є чудовим антидепресантом і підтримує гарний настрій. Тож найкраще готувати для малюків смаколики дома, або ж купувати солодощі від перевірених виробників.

Також фахівці рекомендують надавати перевагу зефіру, чорному шоколаду, мармеладу та іншим здоровим смаколикам.

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