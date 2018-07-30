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Фахівці назвали найбільш шкідливі солодощі для здоров'я

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Найбільш шкідливі солодощі для здоров'я
Найбільш шкідливі солодощі для здоров'я / unsplash.com

Небагато солодощів є корисними, але деякі з них можуть спровокувати ще й серйозні проблем зі здоров'ям.

Зі слів фахівців, найбільше шкідливих речовин міститься саме в солодощах для дітей – драже, кольорові карамельки, цукерки та желейки часто містять шкідливі штучні барвники, передає Мaximum.

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Деякі інгредієнти цих солодощів можуть спровокувати харчове отруєння.

Печива та вафлі зроблені на основі маргарину і містять шкідливі трансжири, які можуть стати причиною появи онкологічних захворювань. 

Але зовсім від солодкого відмовитись важко – воно є чудовим антидепресантом і підтримує гарний настрій. Тож найкраще готувати для малюків смаколики дома, або ж купувати солодощі від перевірених виробників.

Також фахівці рекомендують надавати перевагу зефіру, чорному шоколаду, мармеладу та іншим здоровим смаколикам.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Діти Здоров'я Здорове життя LifeStyle Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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