14:42
30 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
27°C 10°C
  • четвер
    29°C 19°C
  • п'ятниця
    22°C 13°C
  • субота
    25°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Трамп нікого не любить більше Путіна. Сувенірка російського мундіалю
Вєсті Кремля
22:36, 29 травня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
00:24, сьогодні
Чому детектори брехні для ДБР ставлять під сумнів належність доказів по всій Україні
ЦРУ
09:00, сьогодні
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Перші дитячі колекції
Згадати все
13:33, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Фахівці назвали сік, який може покращити зір та стан шкіри

2288 Читать новость на русском
Ананасовий сік покращує зір
Ананасовий сік покращує зір / fitlife.tv

Фахівці радять пити більше ананасового соку, оскільки він покращує зір та стан шкіри.

Все тому, що ананасовий сік містить бета-каротин та вітамін С, пише Healthy Style.

Читайте також: Як відновити зір за тиждень: ефективна методика

Завдяки цим антиоксидантам зменшуються зморшки, а також пошкодження шкіри, які спричинені опроміненням та забрудненням.

Вітамін С залучений у процес формування колагену – головного білка, завдяки якому шкіра стає еластичною та міцною.

Дослідження, яке проводилося у Великобританії за участю 1000 пар близнюків, показало, що вітамін С знижує ризик розвитку катаракти у три рази. Внутрішньоочна рідина, яка міститься у вітаміні С, може запобігати порушенню, що спричиняє розвиток катаракти.

До слова, щоденне вживання невеликих порцій шоколаду здатне поліпшити зір, при цьому їсти потрібно саме темний шоколад. Головну роль у процесі відіграють флавоноли – органічні сполуки, що містять кілька ароматичних кілець.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
День жіночої емансипації: що це таке та чи важливо для України
сьогодні, 14:02 День жіночої емансипації: що це таке та чи важливо для України
Настя Сукач 129
Вбивство Аркадія Бабченка: останні новини
сьогодні, 13:08 Вбивство Аркадія Бабченка: останні новини
3779
Вы из России? Вас убьют
сьогодні, 13:01 Вы из России? Вас убьют
Євгенія Мазур 871
Аркадія Бабченка вбили у Києві: біографія відомого журналіста
сьогодні, 12:25 Аркадія Бабченка вбили у Києві: біографія відомого журналіста
Соломія Ніколайчук 5187
10 памятных цитат Аркадия Бабченко
сьогодні, 12:01 10 памятных цитат Аркадия Бабченко
Юрій Бутусов 1251
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук