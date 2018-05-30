Фахівці назвали сік, який може покращити зір та стан шкіри

Фахівці радять пити більше ананасового соку, оскільки він покращує зір та стан шкіри.

Все тому, що ананасовий сік містить бета-каротин та вітамін С, пише Healthy Style.

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Завдяки цим антиоксидантам зменшуються зморшки, а також пошкодження шкіри, які спричинені опроміненням та забрудненням.

Вітамін С залучений у процес формування колагену – головного білка, завдяки якому шкіра стає еластичною та міцною.

Дослідження, яке проводилося у Великобританії за участю 1000 пар близнюків, показало, що вітамін С знижує ризик розвитку катаракти у три рази. Внутрішньоочна рідина, яка міститься у вітаміні С, може запобігати порушенню, що спричиняє розвиток катаракти.

До слова, щоденне вживання невеликих порцій шоколаду здатне поліпшити зір, при цьому їсти потрібно саме темний шоколад. Головну роль у процесі відіграють флавоноли – органічні сполуки, що містять кілька ароматичних кілець.