19:14
15 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
28°C 16°C
  • субота
    29°C 18°C
  • неділя
    30°C 18°C
  • понеділок
    29°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Російська Lada від Трампа. Паті лайк е рашан
Вєсті Кремля
23:44, 14 червня
Вєсті.UA. Фейл Порошенка. Провокативний Гройсман
Вєсті.UA
21:22, 14 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Смартфони

Фахівці розсекретили найбільшу загадку Samsung Galaxy Note 9

617 Читать новость на русском
В Samsung Galaxy Note 9 з'явиться додаткова кнопка
В Samsung Galaxy Note 9 з'явиться додаткова кнопка / Фото з вільних джерел

Декілька днів тому інсайдери виклали в мережі фото захисних чохлів для смартфона Samsung Galaxy Note 9. Спостережливі користувачі виявили загадковий елемент на корпусі смартфону, про призначення якого ніхто нічого не знав. Проте джерела, які наближені до виробника смартфонів, розкрили головну загадку нового флагмана.

Про це повідомляє akket.com.

Читайте також:  Фахівці визначили найкращий Android-смартфон в світі: результат вас здивує

Якщо тримати телефон в руці екраном догори, то на одному з торців корпусу можна виявити четверту кнопку. Перші три зараз можна зустріти в Galaxy Note 8. Одна з них відповідає за управління живленням (блокування, розблокування, включення, виключення), друга представляє з себе елемент для регулювання гучності, а ось третя служить для запуску голосового помічника Bixby, який таким чином можна включити без використання екрану телефону.

Як вдалося з'ясувати сьогодні, 15 червня, секретна кнопка Samsung Galaxy Note 9 призначена для скріншотів, тобто при натисканні на неї можна буде робити знімки екрану. Для цього потрібно лише раз натиснути на неї. На нововведення це, звичайно, не тягне, однак зайвою така функція точно не буде.

Втім, у неї буде і ще одне призначення, яке багато хто може порахувати набагато більш корисним. З її допомогою власники телефону зможуть управляти затвором камери. Дворазове натискання на четверту кнопку запустить додаток "Камера". Коли запущена ця програма, камера почне зчитувати натискання на кнопку.

Читайте також:  Новий планшет Samsung отримає унікальну функцію, яку не мають аналоги на ринку

З її допомогою, коли телефон знаходиться в горизонтальному режимі, можна буде робити фотографії або вмикати / вимикати запис відео. А тривале її утримання дозволить автоматично сфокусуватися на певних об'єктах, розміщуючи їх в центрі видошукача.

Варто зазначити, що смартфон Samsung Galaxy Note 9 буде представлений публіці досить скоро – вже в першій половині серпня.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.

Теги: Техно Смартфони Samsung
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що подарувати на День батька: оригінальні та цікаві ідеї для молодих і досвідчених татусів
сьогодні, 19:00 Що подарувати на День батька: оригінальні та цікаві ідеї для молодих і досвідчених татусів
Яніна Ткачук 67
Як вберегтися від удару блискавки: поради, які варто знати кожному
сьогодні, 18:01 Як вберегтися від удару блискавки: поради, які варто знати кожному
4682
Заміна Захарченка і Жебрівського: чого чекати Донбасу
сьогодні, 17:01 Заміна Захарченка і Жебрівського: чого чекати Донбасу
Дмитро Снєгирьов 1393
Трудова міграція: за яких умов українці перестануть тікати з країни
сьогодні, 16:00 Трудова міграція: за яких умов українці перестануть тікати з країни
Роман Семенуха 567
"Небезпечний Трамп": стратегія для України
сьогодні, 15:01 "Небезпечний Трамп": стратегія для України
Василь Яніцький 1107
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук