Фахівці розсекретили найбільшу загадку Samsung Galaxy Note 9

Декілька днів тому інсайдери виклали в мережі фото захисних чохлів для смартфона Samsung Galaxy Note 9. Спостережливі користувачі виявили загадковий елемент на корпусі смартфону, про призначення якого ніхто нічого не знав. Проте джерела, які наближені до виробника смартфонів, розкрили головну загадку нового флагмана.

Про це повідомляє akket.com.

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Якщо тримати телефон в руці екраном догори, то на одному з торців корпусу можна виявити четверту кнопку. Перші три зараз можна зустріти в Galaxy Note 8. Одна з них відповідає за управління живленням (блокування, розблокування, включення, виключення), друга представляє з себе елемент для регулювання гучності, а ось третя служить для запуску голосового помічника Bixby, який таким чином можна включити без використання екрану телефону.

Як вдалося з'ясувати сьогодні, 15 червня, секретна кнопка Samsung Galaxy Note 9 призначена для скріншотів, тобто при натисканні на неї можна буде робити знімки екрану. Для цього потрібно лише раз натиснути на неї. На нововведення це, звичайно, не тягне, однак зайвою така функція точно не буде.

Втім, у неї буде і ще одне призначення, яке багато хто може порахувати набагато більш корисним. З її допомогою власники телефону зможуть управляти затвором камери. Дворазове натискання на четверту кнопку запустить додаток "Камера". Коли запущена ця програма, камера почне зчитувати натискання на кнопку.

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З її допомогою, коли телефон знаходиться в горизонтальному режимі, можна буде робити фотографії або вмикати / вимикати запис відео. А тривале її утримання дозволить автоматично сфокусуватися на певних об'єктах, розміщуючи їх в центрі видошукача.

Варто зазначити, що смартфон Samsung Galaxy Note 9 буде представлений публіці досить скоро – вже в першій половині серпня.

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