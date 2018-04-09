Фахівці виявили вірус в оновленні відомого додатку WhatsApp
Спеціалісти компанії Mcafee Labs повідомили, що оновлена версія сервісу WhatsApp Plus має небезпечний вірус. Хакери розповсюджують популярний додаток через соціальні мережі за допомогою реклами AdWorld.
Про це повідомляє Techradar.
Mcafee Labs повідомили, що жертвами атак стали вже близько мільйона користувачів відомого месенджера WhatsApp.
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Також експерти компанії зазначили, що кіберзловмисники обіцяли користувачам доступ до найновіших смайлів, а також зміну інтерфейсу, переказ грошей та стеження за місцем перебування співрозмовника.
WhatsApp Plus має шкідливий алгоритм Android / PUP.Riskware.Wtaspin.GB, який краде персональні дані, а саме: ім'я користувача, телефонний номер, повідомлення і список контактів. Шкідливий вірус демонструє рекламу, а при натисканні на вікно з рекламним роликом всі фінанси господаря мобільного пристрою виявляються на рахунках хакерів.