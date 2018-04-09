Фахівці виявили вірус в оновленні відомого додатку WhatsApp

Про це повідомляє Techradar.

Mcafee Labs повідомили, що жертвами атак стали вже близько мільйона користувачів відомого месенджера WhatsApp.

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Також експерти компанії зазначили, що кіберзловмисники обіцяли користувачам доступ до найновіших смайлів, а також зміну інтерфейсу, переказ грошей та стеження за місцем перебування співрозмовника.

WhatsApp Plus має шкідливий алгоритм Android / PUP.Riskware.Wtaspin.GB, який краде персональні дані, а саме: ім'я користувача, телефонний номер, повідомлення і список контактів. Шкідливий вірус демонструє рекламу, а при натисканні на вікно з рекламним роликом всі фінанси господаря мобільного пристрою виявляються на рахунках хакерів.