Фахівці визначили найкращий Android-смартфон в світі: результат вас здивує

Авторитетне видання Southern Metropolis Daily оприлюднило рейтинг найкращих смартфонів у світі. За версією журналістів, першу сходинку посів Samsung Galaxy S9, обійшовши навіть свого головного конкурента на ринку – Xiaomi Mi 8.

Про це повідомляє akket.com.

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Southern Metropolis Daily визначило, що саме Samsung Galaxy S9 – найкращий на сьогодні смартфон у всьому світі. Варто зазначити, що це китайське ЗМІ, а в даному регіоні частка Samsung мінімальна, тобто думка професіоналів своєї справи не є упередженою для підтримки "вітчизняного продукту". Фахівці повністю порівняли даний телефон з продукцією конкурентів, не бравши до уваги лице ціну девайсів. Флагман від Samsung отримав 139 балів від експертів.



Samsung Galaxy S9 став найкращим смартфоном у світі

Така оцінка і дозволила Galaxy S9 стати найкращим у світі телефоном, обійшовши свого головного суперника в Китаї – Xiaomi Mi 8, який набрав 134 бали, і зайняв друге місце.



Xiaomi Mi 8 посів другу сходинку серед найкращих смартфонів

Третій рядок рейтингу вдалося посісти Huawei P20 Pro, якому підкорилася позначка в 128 балів. Результат виявився б набагато нижчим, якби не потрійна основна камера телефону, за яку мобільний пристрій отримав максимум балів.



Huawei P20 Pro посів лише третю сходинку

Виходить, що Samsung Galaxy S9 обійшов Xiaomi Mi 8 за окремо взятими критеріями, проте тут важливо враховувати один нюанс. При виборі кращого мобільного пристрою китайські експерти не враховували вартість смартфонів, а даремно.

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Справа в тому, що південнокорейський флагман кошту в два рази більше, ніж продукт китайкої корпорації, хоча відрізняються вони один від одного всього на 5 балів. Це означає, що за співвідношенням ціна – якість флагман Mi 8 від Xiaomi набагато краще.

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