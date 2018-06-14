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Телеканал новин 24 Новини Смартфони

Фахівці визначили найкращий Android-смартфон в світі: результат вас здивує

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Samsung Galaxy S9 став найкращим Android-смартфоном в світі
Samsung Galaxy S9 став найкращим Android-смартфоном в світі / Фото з вільних джерел

Авторитетне видання Southern Metropolis Daily оприлюднило рейтинг найкращих смартфонів у світі. За версією журналістів, першу сходинку посів Samsung Galaxy S9, обійшовши навіть свого головного конкурента на ринку – Xiaomi Mi 8.

Про це повідомляє akket.com.

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Southern Metropolis Daily визначило, що саме Samsung Galaxy S9 – найкращий на сьогодні смартфон у всьому світі. Варто зазначити, що це китайське ЗМІ, а в даному регіоні частка Samsung мінімальна, тобто думка професіоналів своєї справи не є упередженою для підтримки "вітчизняного продукту". Фахівці повністю порівняли даний телефон з продукцією конкурентів, не бравши до уваги лице ціну девайсів. Флагман від Samsung отримав 139 балів від експертів.

Samsung Galaxy S9
 Samsung Galaxy S9 став найкращим смартфоном у світі

Така оцінка і дозволила Galaxy S9 стати найкращим у світі телефоном, обійшовши свого головного суперника в Китаї – Xiaomi Mi 8, який набрав 134 бали, і зайняв друге місце.

Xiaomi Mi 8
Xiaomi Mi 8 посів другу сходинку серед найкращих смартфонів

Третій рядок рейтингу вдалося посісти Huawei P20 Pro, якому підкорилася позначка в 128 балів. Результат виявився б набагато нижчим, якби не потрійна основна камера телефону, за яку мобільний пристрій отримав максимум балів.

Huawei P20 Pro
Huawei P20 Pro посів лише третю сходинку

Виходить, що Samsung Galaxy S9 обійшов Xiaomi Mi 8 за окремо взятими критеріями, проте тут важливо враховувати один нюанс. При виборі кращого мобільного пристрою китайські експерти не враховували вартість смартфонів, а даремно.

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Справа в тому, що південнокорейський флагман кошту в два рази більше, ніж продукт китайкої корпорації, хоча відрізняються вони один від одного всього на 5 балів. Це означає, що за співвідношенням ціна – якість флагман Mi 8 від Xiaomi набагато краще.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі  Техно.

Теги: Техно Смартфони Samsung Huawei Xiaomi Android
Джерело: 24 Канал
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