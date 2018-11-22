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      Фактор безпеки. Представниця НАТО розкрила секрети політичного успіху українським активістам

      Фактор безпеки 43 Читать новость на русском

      Уявлення про сьогоднішню молодь є доволі стереотипними: шумні вечірки, захоплення неформальними субкультурами та зависання у соцмережах чи геймерських онлайн-баталіях. Однак це не зовсім так. Є молоді люди, які цікавляться мистецтвом, спортом і навіть міжнародною політикою, зокрема, НАТО.

      Фонд "Відкрий Україну" запросив директорку центру інформації і документації НАТО в Україні Барбору Маронкову на неофіційну зустріч до французької кав'ярні. "Відкрий ранок" – так назвали цей формат його організатори. Він, за словами директорки фонду Раміни Шуд, безперечно мав вагомі переваги, адже на великих заходах молодим експертам важкувато.

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      "Чи то якась певна боязнь, чи зазвичай на таких заходах ставлять запитання більш досвідчені експерти, а молодь якось стримує себе", – пояснила директорки фонду "Відкрий Україну" Раміна Шуд.

      Аби здобути запрошення на сніданок потрібно було взяти участь у відкритому конкурсі. Місце за столиком отримали 15 молодих суспільно активних українців. Питання, які обговорювали за кавою були дуже цікавими. До прикладу, соціологічне дослідження проведене спільно з Центром інформації і документації НАТО та відомим фондом "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерява" на сході та півдні країни щодо ставлення місцевого населення до альянсу.

      нато
      Сніданок з директоркою центру інформації і документації НАТО в Україні

      "Ми являємось південно-східним регіоном, який погано ставиться або погано сприймає інформацію про НАТО, але все виявилось навпаки. Тобто Запоріжжя сприймає погано, а от, до прикладу, Маріуполь має досить високу підтримку", – розповіла кандидатка політичних наук Оксана Манчуленко.

      Одним із повсякденних обов'язків Центру інформації і документації НАТО в Україні і є знайомство з новими людьми, молодими професіоналами, які цікавлять НАТО, реформами та просуванням України як держави з демократичним суспільством,
      – наголосила Барбора Маронкова.

      Смачний сніданок мав відчутний присмак мотиваційного тренінгу, адже Барбора Маронкова відверто розповіла молодим колегам про шлях, який привів її до штаб-квартири НАТО. Зокрема, обговорили теми про, які так не люблять говорити вголос роботодавці – гендерні питання, вікові проблеми тощо.

      нато
      Зустріч з Барборою Маронковою

      "Вона як жінка ніколи не відчувала проблем у роботі в такій більш чоловічій атмосфері", – заявила політична експертка Дарина Соколова.

      Замість запланованих 30 хвилин сніданок тривав удвічі більше. Попри побоювання запізнитись на роботу учасники не поспішали. Відтак для декого ця зустріч стала початком співпраці з НАТО.

      нато
      Місце за столиком отримали 15 молодих суспільно активних українців

      "Під час дискусії я почула безліч ідей. З окремими учасниками ми вже встигли обмінятись контактами", – додала директорка центру інформації і документації НАТО.

      Як НАТО шукає відповіді на загрози безпеці за допомогою технологій та наукового розвитку – дивіться у програмі. 

      Теги: Новини України Фактор безпеки НАТО Новини політики
      Джерело: 24 канал
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