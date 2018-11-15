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      Фактор безпеки. Як НАТО допомагає світу у надзвичайних ситуаціях

      Фактор безпеки 43 Читать новость на русском

      Стихійні лиха, техногенні катастрофи, теракти – щодня у різних куточках світу фіксуються сотні жахливих подій. І не важливо виникають вони в результаті людської агресії, чи стають наслідком природних катаклізмів – їх жертвами щодня стають десятки тисяч людей. А відтак ціна кожній секунді, яка віддається, аби врятувати чиєсь життя – неймовірно висока.

      Невеличкому містечку Ельверо у південно-східній частині Норвегії пережило умовний напад. Його було здійснено в рамках міжнародних навчань НАТО Trident Juncture 2018, які відбулися у Норвегії.

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      "Ми провели п'ять тренувальних заходів. Ми відпрацювали умовну ситуацію з терористичним нападом. За таким сценарієм цивільні та військові учасники діють разом з метою розв'язання проблеми", – розповів координатор навчань Олаф Остебо.

      нато
      Навчання у Норвегії

      нато
      Міжнародні навчання НАТО Trident Juncture 2018

      Надзвичайні ситуації важко передбачити, адже вони можуть статися будь-де та будь-коли. 20 років тому аналітики НАТО дійшли висновку, що ресурси наявні в країнах альянсу можна ефективно використовувати для реагування на подібні ситуації.

      1998 року був заснований Євроатлантичний центр координації реагування на катастрофи – головний механізм реагування НАТО в надзвичайних ситуаціях цивільного характеру. Центр працює цілодобово сім днів на тиждень як кліринговий дім координації запитів і пропозицій міжнародної допомоги між країнами-членами альянсу НАТО та партнерами. Координаційна діяльність передбачає тісну співпрацю з військовим керівництвом НАТО і консультацією з міжнародними організаціями.

      Наприкінці 2017 року до Євроатлантичного координаційного центру змушена була Албанія. Власних можливостей подолати наслідки найсильніших дощів країна не мала. За словами албанської влади, повені пошкодили понад 4,5 тисячі будівель, 36 електростанцій і десятки доріг. Повені привели до тимчасового закриття аеропорту "Тирани" та евакуації людей. Завдяки ефективній координації дій центру НАТО наслідки стихії були швидко ліквідовані.

      Теги: Фактор безпеки НАТО Норвегія Албанія Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 канал
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