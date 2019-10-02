"Фактор Коломойського" викликає занепокоєння міжнародних інвесторів

Олігарх Ігор Коломойський нині фокусує на собі багато уваги, починаючи з заяви в кінці травня про те, що Україні треба оголосити дефолт.

Про це заявив президент Європейської бізнес асоціації, глава інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала.

Фіала підкреслив, що негатив від дефолту в нинішній ситуації в десятки разів перевищить будь-який позитив. окрім цього, ринок негативно відреагував і на заяву прем’єр-міністра України Олексія Гончарука про можливий компроміс із Коломойським щодо Приватбанку.

Британська газета Financial Times у статті "Новий президент України стоїть перед визначальним вибором" висловлюється однозначно:

Олігарх Коломойський голосно повернувся в Україну. Потім прем’єр-міністр повідомив, що Київ готовий до мирової угоди щодо Приватбанку, який було націоналізовано із ймовірною діркою в 5,5 млрд доларів на рахунках... Така угода – повернення банку або зняття претензій до Коломойського – не лише ставить піз загрозу майбутнє фінансування від МВФ та інших західних партнерів, які наполягали на націоналізації Приватбанку для захисту фінансової стабільності. Це може підірвати й інші позитивні кроки уряду.

Закордонні мас-медіа зазначають, що вплив олігарха Коломойського на недосвідченого президента Зеленського може виявитися фатальним не лише для економіки України, але, як наслідок, і для нової влади. Наші західні партнери вже відкрито говорять про це і пильно слідкують за "справою Приватбанку". Чи почують їх Зеленський і Кабмін? Це ми побачимо вже незабаром. Але вже очевидно одне: Коломойський точно не відреагує на "зовнішні сигнали" і не збавить обертів. Він уже пішов ва-банк, і йому байдуже, яке майбутнє чекає владу Зеленського і Україну взагалі.

Детальніше про стосунки олігарха і президента України читайте у статті

"Коломойський пішов ва-банк: Захід попереджає Україну"