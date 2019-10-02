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      "Фактор Коломойського" викликає занепокоєння міжнародних інвесторів

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      Ігор Коломойський
      Ігор Коломойський / expres.online

      Олігарх Ігор Коломойський нині фокусує на собі багато уваги, починаючи з заяви в кінці травня про те, що Україні треба оголосити дефолт.

      Про це заявив президент Європейської бізнес асоціації, глава інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала.

      Фіала підкреслив, що негатив від дефолту в нинішній ситуації в десятки разів перевищить будь-який позитив. окрім цього, ринок негативно відреагував і на заяву прем’єр-міністра України Олексія Гончарука про можливий компроміс із Коломойським щодо Приватбанку.

      Британська газета Financial Times у статті "Новий президент України стоїть перед визначальним вибором" висловлюється однозначно: 

      Олігарх Коломойський голосно повернувся в Україну. Потім прем’єр-міністр повідомив, що Київ готовий до мирової угоди щодо Приватбанку, який було націоналізовано із ймовірною діркою в 5,5 млрд доларів на рахунках... Така угода – повернення банку або зняття претензій до Коломойського – не лише ставить піз загрозу майбутнє фінансування від МВФ та інших західних партнерів, які наполягали на націоналізації Приватбанку для захисту фінансової стабільності. Це може підірвати й інші позитивні кроки уряду.

      Закордонні мас-медіа зазначають, що вплив олігарха Коломойського на недосвідченого президента Зеленського може виявитися фатальним не лише для економіки України, але, як наслідок, і для нової влади. Наші західні партнери вже відкрито говорять про це і пильно слідкують за "справою Приватбанку". Чи почують їх Зеленський і Кабмін? Це ми побачимо вже незабаром. Але вже очевидно одне: Коломойський точно не відреагує на "зовнішні сигнали" і не збавить обертів. Він уже пішов ва-банк, і йому байдуже, яке майбутнє чекає владу Зеленського і Україну взагалі.

      Детальніше про стосунки олігарха і президента України читайте у статті 
        "Коломойський пішов ва-банк: Захід попереджає Україну"

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      Теги: Новини політики Володимир Зеленський Ігор Коломойський Інвестиції Податковий кодекс
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