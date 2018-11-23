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      "Фальш і фарисейство": Семенуха пояснив, навіщо Порошенку міністерство ветеранів

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      Перед голосуванням за бюджет народні обранці віддали свої голоси за двох міністрів – Оксану Маркарову для мінфіну та Ірину Фріз для новоствореного міністерства ветеранів. Утім, питання прізвищ і питання завдань, які мають виконувати посадові особи – потрібно розділити.

      Таку думку висловив у прямому ефірі 24 кналу народний депутат, член фракції "Самопоміч" Роман Семенуха.

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      За його словами, Маркарова – "не чужа людина", і не нова. Данилюка, попереднього міністра, Рада звільнила з сьомого червня 2018 року. Тобто, майже півроку Маркарова фактично керує міністерством.

      І саме на цей період припадає вперше за багато років сучасної історії України затримка з виплатами пенсій. Взагалі, у мінфіні банально не вміють рахувати. Подивіться, що відбувається з дефіцитом Пенсійного фонду або з державним боргом. Я вважаю, що ця людина абсолютно не готова, щоб керувати сьогодні фінансами,
      – наголосив Семенуха.

      І додав: "Щодо міністерства у справах ветеранів. Я підтримую створення культу ветерана у хорошому розумінні цього поняття. Так, у багатьох країнах, в тому числі у США, є таке міністерство. Але що заважало фракції Порошенка і персонально Порошенку раніше, наприклад, у міністерстві соціальної політики створити департамент у справах ветеранів? Війна ж триває уже п'ять років!"

      Семенуха
      "Що заважало Порошенку робити це все раніше?" – Семенуха

      Семенуха вважає: "При президенті, який справді буде служити українцям – міністерство потрібне. Але сьогодні його створили винятково в межах виборчої кампанії кандидата в президента Порошенка. Щоб кинути на це міністерство трошки грошенят, і потім показати, який він молодець".

      Я не вірю у будь-які добрі справи, які можуть бути зроблені. Уся ця фальш і фарисейство – заради одного. Попри свій колосальний антирейтинг і абсолютну недовіру українських громадян, жадоба переобратися на другу каденцію – єдине, що керує Порошенком,
      – наголосив Роман Семенуха.

      І підсумував: "Власне, пані Фріз – не найгірша кандидатура на цю посаду. Але загалом у міністерство я не вірю".

      Нагадаємо, увечері 22 листопада Верховна Рада підтримала кандидатуру Ірини Фріз на посаду міністра у справах ветеранів: "за" проголосували 270 депутатів. 24 канал розповідав, що відомо про новопризначену високопосадовицю, та чим буде займатися відомство

      Теги: Новини України Петро Порошенко Новини політики Оксана Маркарова Ірина Фріз Міністерство у справах ветеранів Міністерство фінансів України Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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