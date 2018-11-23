"Фальш і фарисейство": Семенуха пояснив, навіщо Порошенку міністерство ветеранів

Перед голосуванням за бюджет народні обранці віддали свої голоси за двох міністрів – Оксану Маркарову для мінфіну та Ірину Фріз для новоствореного міністерства ветеранів. Утім, питання прізвищ і питання завдань, які мають виконувати посадові особи – потрібно розділити.

Таку думку висловив у прямому ефірі 24 кналу народний депутат, член фракції "Самопоміч" Роман Семенуха.

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За його словами, Маркарова – "не чужа людина", і не нова. Данилюка, попереднього міністра, Рада звільнила з сьомого червня 2018 року. Тобто, майже півроку Маркарова фактично керує міністерством.

І саме на цей період припадає вперше за багато років сучасної історії України затримка з виплатами пенсій. Взагалі, у мінфіні банально не вміють рахувати. Подивіться, що відбувається з дефіцитом Пенсійного фонду або з державним боргом. Я вважаю, що ця людина абсолютно не готова, щоб керувати сьогодні фінансами,

– наголосив Семенуха.

І додав: "Щодо міністерства у справах ветеранів. Я підтримую створення культу ветерана у хорошому розумінні цього поняття. Так, у багатьох країнах, в тому числі у США, є таке міністерство. Але що заважало фракції Порошенка і персонально Порошенку раніше, наприклад, у міністерстві соціальної політики створити департамент у справах ветеранів? Війна ж триває уже п'ять років!"



"Що заважало Порошенку робити це все раніше?" – Семенуха

Семенуха вважає: "При президенті, який справді буде служити українцям – міністерство потрібне. Але сьогодні його створили винятково в межах виборчої кампанії кандидата в президента Порошенка. Щоб кинути на це міністерство трошки грошенят, і потім показати, який він молодець".

Я не вірю у будь-які добрі справи, які можуть бути зроблені. Уся ця фальш і фарисейство – заради одного. Попри свій колосальний антирейтинг і абсолютну недовіру українських громадян, жадоба переобратися на другу каденцію – єдине, що керує Порошенком,

– наголосив Роман Семенуха.

І підсумував: "Власне, пані Фріз – не найгірша кандидатура на цю посаду. Але загалом у міністерство я не вірю".

Нагадаємо, увечері 22 листопада Верховна Рада підтримала кандидатуру Ірини Фріз на посаду міністра у справах ветеранів: "за" проголосували 270 депутатів. 24 канал розповідав, що відомо про новопризначену високопосадовицю, та чим буде займатися відомство