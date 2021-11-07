Терехов сам оголосив себе наступником Кернеса

Друге за величиною місто України та колишню столицю тепер очолив колишній заступник Кернеса, а нині виконуючий обов'язки мера Ігор Терехов, який сам себе оголосив його наступником.

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І хоча головним конкурентом Терехова був колишній мер Харкова Михайло Добкін, який також називав себе соратником і навіть другом Кернеса, харків'яни зробили вибір на користь Терехова. Добкін програв розгромно і вибори завершилися в один тур.

Щоправда, чесність такого волевиявлення викликає величезні питання. Аж надто підозріло виглядає результат Терехова.

Виконувач обов'язків мера набрав трохи більше ніж 50% голосів – лише 50,66%. І дуже схоже, що ці соті частки відсотка йому натягнули, щоб забезпечити перемогу в один тур і уникнути неприємної боротьби в другому.

Принаймні про це говорять експерти та спостерігачі за харківськими виборами. Наприклад, громадянська мережа ОПОРА заявила, що виявила фальсифікацію протоколів про підрахунок голосів на 9 дільницях, де відбувалося голосування на виборах мера Харкова у Новобаварському районі міста.

Результати Терехова є сфальсифікованими

В ОПОРІ заявили, що порівнявши власні протоколи підрахунку голосів на 19 дільницях з протоколами ТВК, на 9 дільницях виявили сфальсифіковані результати. Усі фальсифікації, за словами спостерігачів, були скоєні на користь кандидата Ігоря Терехова.

Спостерігачі зазначили, голоси на користь Терехова вкрали у кандидатів Скорика та Немічова. Однак, як відомо, в Україні навіть фіксація відвертих фальсифікацій практично ніколи не призводить до скасування результатів виборів.



Михайло Добкін фактично визнав поразку / Фото з фейсбуку Добкіна

Шансів на те, що це станеться у Харкові – практично немає. Головний конкурент Терехова Михайло Добкін практично одразу визнав поразку та дав зрозуміти, що боротися за результат не буде.

Не висловили протесту через фальсифікації й інші представники харківського політикуму. І це, схоже, головний підсумок харківських виборів.

Відвертий феодалізм у Харкові

У другому за розміром мегаполісі України ми спостерігаємо відвертий феодалізм. Коли результати виборів відомі заздалегідь та зумовлені адмінресурсом.

Про харківські вибори написав аналітик з ОПОРА Олександр Клюжев. І важко не погодитися з ним у таких оцінках.

Гробова тиша серед харківського політикуму усіх кольорів – це найкраща характеристика міських виборів. Краща за будь-які цифри, словесні оцінки та висновки спостерігачів. Прекрасна ілюстрація політичної атмосфери,

– зазначив Клюжев.

Тепер мером Харкова вже офіційно стала людина, яка спочатку зайняла місце міського голови внаслідок обману та фальсифікацій.

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Коли Геннадій Кернес уже лежав у німецькій лікарні непритомний і був недієздатний, від його імені до міськради Харкова надійшов лист, у якому Кернес нібито пропонував на посаду секретаря міськради кандидатуру Ігоря Терехова.

Лист був явною фальшивкою, на що вказувала ціла низка харківських політиків. Кернес просто не міг його написати.

Терехов очолив Харків через лист

Однак саме на підставі цього листа Терехов очолив Харків та отримав доступ до адмінресурсу. А тепер за допомогою цього адмінресурсу виграв вибори та позбувся приставки В.О.



Терехов нібито отримав лист, який не міг написати Кернес / Фото 24 каналу

І найсумніше в цій ситуації, що у Харкові так і не знайшлося нікого, хто зміг би протистояти цьому відвертому беззаконню.