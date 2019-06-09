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      Фальсифікований алкоголь з Донбасу постачають до Великобританії: що відомо

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      Луганський фальсифікат продають у Великобританії
      Луганський фальсифікат продають у Великобританії / Ілюстративне фото

      Алкогольний фальсифікат із так званої "ЛНР" контрабандою постачають у Великобританію. Його із окупованих територій вивозять до Росії, а звідти до Британії через Білорусь та Литву.

      Продукція, яку виробляє підприємство "ЛугаНова" з окупованого Луганська вантажівками їде через неконтрольовану Україною ділянку кордону до Росії. У Смоленську товару оформлюють документи про те, що його нібито виготовили в Росії а потім продають китайській фірмі-посереднику, передає видання "Білоруський партизан".

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      Проте далі фальсифікат відправляється не в Китай, а через територію Білорусі до Литви на логістичний склад у місті Тракай. Вже там контрабанда потрапляє на склади офшорної компанії "Larkdale Construction LLP".

      З Литви луганський алкоголь відправляють до Великої Британії, минаючи оплату податків і митних зборів. Там його реалізують роздрібними партіями через місцевих бізнесменів, громадян Великобританії Ніла Сміта і Джонатана Вейла.

      За інформацією ЗМІ, ці маневри знає та контролює російська ФСБ. Білоруські органи правопорядку можуть бути причетні до схеми.

      blog_ava
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      Теги: Війна на Донбасі Новини України Алкоголь Великобританія Україна – Росія Контрабанда Новини Білорусі ФСБ
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