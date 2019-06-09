Фальсифікований алкоголь з Донбасу постачають до Великобританії: що відомо

Алкогольний фальсифікат із так званої "ЛНР" контрабандою постачають у Великобританію. Його із окупованих територій вивозять до Росії, а звідти до Британії через Білорусь та Литву.

Продукція, яку виробляє підприємство "ЛугаНова" з окупованого Луганська вантажівками їде через неконтрольовану Україною ділянку кордону до Росії. У Смоленську товару оформлюють документи про те, що його нібито виготовили в Росії а потім продають китайській фірмі-посереднику, передає видання "Білоруський партизан".

Читайте також: Майские праздники в "ЛНР": нельзя накормить, но можно обмануть

Проте далі фальсифікат відправляється не в Китай, а через територію Білорусі до Литви на логістичний склад у місті Тракай. Вже там контрабанда потрапляє на склади офшорної компанії "Larkdale Construction LLP".

З Литви луганський алкоголь відправляють до Великої Британії, минаючи оплату податків і митних зборів. Там його реалізують роздрібними партіями через місцевих бізнесменів, громадян Великобританії Ніла Сміта і Джонатана Вейла.

За інформацією ЗМІ, ці маневри знає та контролює російська ФСБ. Білоруські органи правопорядку можуть бути причетні до схеми.