10 фраз, які змусять дитину завжди вас слухатися

Навіть найспокійніші діти часом можуть капризувати чи влаштовувати істерики, оскільки так проходить нормальний розвиток малечі. Проте не всі батьки вміють заспокоїти свою дитину за допомогою слів, а не покаранням. Тому читайте, які фрази допоможуть швидко заспокоїти малюка.

Якщо дитина погано поводиться, то батькам варто задуматися про те, що вони зробили не так, зокрема, чи правильно ви розмовляєте з малечею. Вихователька Венді Снайдер розповіла виданню Motherly, які фрази варто говорити дітям.

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Для початку змініть свій звинувачувальний та загрозливий тон на нейтральний, співчутливий чи підбадьорливий. Завдяки цьому поведінка вашої дитини може значно покращитися.

10 фраз, які змусять вашу дитину слухатися

"Про що тобі потрібно пам’ятати?"

Часто діти ігнорують фрази, які батьки постійно повторюють. До прикладу, фраза "будь обережним" не несе в собі потрібного змісту, тому замість неї краще сказати дитині, про що їй потрібно пам’ятати. Так, дитина точно не забуватиме запобіжні заходи. Можна говорити цю фразу в такій ситуації: "Про що нам треба пам’ятати, коли ми граємо в парку?"

"Будь ласка, говори спокійно"

Часом діти неусвідомлено говорять голосніше за інших. Тому батьки повинні пояснити малечі, де варто говорити тихіше, щоб не заважати людям. Зокрема, можна це зробити за допомогою шепоту – він зможе змусити дітей слухати.

Не вживайте: "припини кричати!" або "поводься тихіше", замість цього скажіть, наприклад: "Будь ласка, говори тихо або пошепки".



Говоріть дитині про те, чого не варто робити, але не сваріть / Фото Pinterest

"Хочеш зробити це самостійно чи тобі допомогти?"

Більшість дітей хочуть, щоб їм давали якісь завдання. Але їм необхідно також дати вибір і навчити критично мислити. Заохочуйте дитину самостійно виконувати якусь роботу. До прикладу, "Нам потрібно йти. Ти одягнеш черевики самостійно чи мені допомогти?".

"Хочеш піти зараз або через десять хвилин?"

Діти самі хочуть бути відповідальними за свій вибір. Тож, дайте їм цей вибір і тоді вони будуть поводитися краще, ніж якщо змушувати їх.

До прикладу, не кажіть дитині, що вам потрібно йти вже і негайно. Замість цього запитайте: "Синку/донечко, ти хочеш піти зараз чи погратися ще десять хвилин, а потім піти?"

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"Давай додамо цю іграшку в список подарунків на день народження!"

Батьки в магазині не завжди хочуть чи можуть купити дитині всі іграшки, які та просить. І замість того, щоб говорити про відсутність грошей і створювати відчуття дефіциту, краще навчити малечу дочекатися іграшки або заробити на неї. Тому не використовуйте фразу "Ми не можемо собі цього дозволити" або "Я сказала – ніяких іграшок", а скажіть: "Давай купимо цю іграшку на твій день народження?".

"Мені потрібно, щоб ти…"

Заборони чи прохання батьків не завжди діють ефективно, натомість діти краще реагують, коли дорослі спілкуються з ними не наказовим способом. Пам’ятайте, що ваше прохання спрямовує дітей в потрібному вам напрямку (на відміну від зосередження на тому, чого ви не хочете, щоб дитина робила.

Тому замість фрази "Припини це робити" скажіть, що вам це потрібно (Приклад: "Мені потрібно, щоб ти легенько погладив собаку" чи "Мені потрібно, щоб ти повільно переходив дорогу на світлофорі").

"Я почекаю, поки ти закінчиш"

Окрім того, батьки не повинні робити все замість дитини. Нехай малеча сама зав’яже шнурки або прочитає вивіску. Ви маєте дозволити дітям спробувати, навіть якщо це буде невдача, щоб вони не завжди залежали від вас. Тому не кажіть: "Дай я зроблю це", а замість цього промовте: "Схоже, тобі потрібен час, я почекаю".



Дайте дитині самій виконувати якісь справи / Фото Сім'я

"Я люблю тебе, незважаючи ні на що"

Не говоріть дитині, що ніхто не любить її, коли вона погано поводиться. Краще скажіть: "Я люблю тебе, незалежно від того, як ти поводишся". Але наступного разу попроси прибрати іграшку замість того, щоб закинути її.

Експерти запевняють, що дитину потрібно виховувати в безумовній любові, тобто щоб любов не залежала від поведінки.

"Зроби це сам"

Якщо для батьків якась справа неважлива, вони можуть віддати її дитині, адже це допоможе розширити можливості малечі і дозволить зробити їм щось самостійно. Тому давайте дитині приймати рішення самостійно.

"Я вірю в тебе і підтримую тебе"

Батькам важливо налаштовувати дітей на успіх, щоб вони вміли піклуватися про себе, вирішувати свої проблеми і бути впевненими в тому, на що здатні. Така підтримка часто вимагає більшого терпіння, але вона створює самооцінку і внутрішню мотивацію у дітей.

Тому замість того, щоб зробити це за дитину, скажіть: "Я бачу, як це складно для тебе, але я вірю в те, що ти впораєшся з цим. Я тут, щоб підтримати тебе".