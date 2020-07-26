Для того, щоб поліпшити стосунки в парі, не завжди треба наполегливо працювати, іноді достатньо просто приділити увагу простим та буденним речам, зокрема щоденним звичкам.

Так вважає сімейна психологиня Наталія Гаєвська, передає видання ТСН.

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Адже від того, чи будуть стосунки щасливими, залежить взаєморозуміння та взаємоповагу, схожість інтересів, вміння врегульовувати конфлікти, жартувати на одні і ті самі теми та весело проводити час. Проте є ще одна річ, про яку часто забувають всі пари, – щоденні звички.

Навіть, якщо хлопець ледь не щодня приносять другій половинці букет квітів, він може систематично “забувати” подякувати за вечерю. І це не варто сприймати як належне, бо ця ваша звичка рано чи пізно зіграє з вами злий жарт.

Тому психологиня назвала 10 звичок, які укріплюють і поліпшують взаємостосунки.

Звички, які зміцнюють стосунки

Візьміть за звичку щодня вітатися і прощатися

І ці слова варто проговорювати щиро, щоб дійсно побажати гарного дня другій половинці. Також не забувайте про обійми. Бо така проста звичка є ключиком для підтримки не лише емоційного зв’язку, але і фізичного.

Щодня запитуйте, чи ваш партнер не потребує чогось

Цікавтеся справами партнера та запитуйте, що ви можете зробити для нього/неї, щоб день коханої людини був успішнішим. Це дуже прості запитання, які насправді показують, що ви цікавитесь потребами коханої людини і хочете бути підтримкою.



Показуйте партнерові свою підтримку та любов / Фото newsdaily

Говоріть без критики

Виробіть в себе звичку говорити партнеру те, що вам потрібно без критики та претензій, акцентуючись на власних почуттях та потребах. Ви маєте ставитися до партнера з повагою, адже він вам нічого не повинен та не зобов'язаний.

Влаштовуйте щоденне "провітрювання стосунків"

Домовтеся зі своїм партнером про щоденне "провітрювання стосунків" – знайдіть час, коли ви обоє зможете висловити одне одному те, що у вас назбиралося протягом дня. Адже, швидше за все, є багато речей, якими ви не задоволенні або які вас дратують чи засмучують.

Ця звичка дозволить вам не накопичувати негативні емоції та переживання в стосунках, а вирішувати все одразу. І треба вміти правильно висловлювати свої почуття та претензії одне до одного.

Протягом дня нагадайте про себе

Не лінуйтеся протягом дня давати знати партнерові, що ви думаєте про нього, але не будьте нав'язливими. До прикладу, можна відправити коротке смс, смішну картинку, зателефонувати в обід тощо.

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Говоріть "дякую"

Це варто робити щодня і навіть за найпростіші речі: смачний обід і прибиту поличку, прибрану кімнату і відремонтовані речі. Адже привід для "дякую" завжди знайдеться.

Дивуйте одне одного

Експертка запевнила, що приємні несподіванки займають небагато часу на підготовку, але створюють відчуття романтичного настрою та свіжості стосунків. Так, можна написати маленьку записку від руки зі звичайним “я тебе кохаю”, заварити кави та багато чого іншого, що сподобається вашій половинці.

Також важливо влаштовувати час від часу побачення лише для двох. Неважливо, що ви вже в шлюбі багато років, чи навпаки – лише почали стосунки. Завжди є потреба кудись вибратись і згадати, що ви маєте почуття одне до одного.



Дивуйте один одного / Фото Pinterest

Знаходьте час для гри разом

Весело проводьте час один з одним. Ви можете пограти в настільні ігри або щось динамічніше, що вам подобається. Під час гри дозвольте собі розслабитися, подуріти та й просто відпочити.

Слухайте один одного у конфліктах

Немає жодної пари, яка б час від часу не мала конфліктів. Але під час сварки візьміть за звичку давати партнеру зрозуміти, що ви його чуєте, навіть, якщо сперечаєтеся. "Чути" – це приймати те, що у вашого партнера інша думка, яка відрізняється від вашого бачення ситуації і спробуйте зрозуміти його позицію.

Як би ви не конфліктували, завжди давайте зрозуміти партнеру, що ви любите, цінуєте та поважаєте його

Говоріть компліменти

Повірте, приємні слова та компліменти ніколи не будуть зайвими. Тільки робіть це щиро і від всієї душі.