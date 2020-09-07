Часто перед розривом люди помічають очевидні ознаки та не реагують на них. І це є однією з помилок сучасних пар, які забувають, що стабільні стосунки – це щоденна праця. Тож яка поведінка вказує, що закохані готові оголосити про розрив – дізнавайтесь у матеріалі.

Психолог Ярослав Самойлов в інстаграмі поділився 10 тривожними знаками у спілкуванні пари, які свідчать, що почуття вже згасають, а розрив – неминучий.

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Сварки через дрібниці

Конфлікти у парі – це звичайна практика, адже двоє людей можуть мати кардинально інші думки щодо якогось питання. Однак якщо сварки стають щоденною нормою та виникають на фоні будь-якої помилки партнера, це ознака кризи. У такому випадку люди готові згадувати образи, які були в минулому, та невирішені конфлікти, що накопичувались з часом.

Дратує те, що колись подобалось

Якщо раптово вас чи вашого обранця почало щось дратувати, це теж ознака того, що стосунки дали тріщину. Презирство чи відраза до звичок партнера свідчить про те, що ви готові його замінити, а те, як людина спить, їсть, чи реагує на звичні фрази стає лише приводом для чергового конфлікту.

Ви не чекаєте підтримки від свого партнера

"Він і так не зрозуміє", – цю фразу часто вживають пари, які перебувають на грані розриву. В такому випадку людина ділиться своїми переживаннями чи радощами з друзями, родичами чи колегами по роботі, але аж ніяк не з другою половинкою. Така поведінка ще більше віддаляє вас від партнера.

Все змінилось

Якщо ви вважаєте, що партнер змінився, бо "колись він був турботливішим чи уважнішим". Але варто звернути увагу і на свою поведінку, адже ви теж робите не те, що колись. Коли ж ці зміни не влаштовують обидвох партнерів, це стає приводом для розриву.



Пари на межі розриву: 10 ознак краху стосунків / Фото YoungIsThan

Втрачається близькість⠀

Очевидною ознакою того, що ви віддалились, є відсутність близькості. Якщо ви вже давно не насолоджувались прогулянкою з коханим чи коханою, тримаючись за руки, або ж не почувались щасливими просто в обіймах своєї половинки – це означає, що ви обидвоє готові попрощатись.

Ілюзія стосунків

Відпочинок порізно, заняття своїми справами, хобі також різні, а на зустріч бракує вільного часу: людина точно стала не цікавою для вас.

Образи – це норма

Якщо ви і ваш партнер часто вживаєте лайливі слова, що ображають, варто завершувати ці стосунки. Зневага, яка стає звичкою, завжди має свої наслідки. Людина може мати комплекси чи агресію, тому варто звернути увагу на це.

Уникання

"Все одно буде конфлікт – краще промовчати", "Скажу це – образиться, накричить, не зрозуміє": подібне ігнорування і стримування емоцій чи почуттів є руйнівними для пари. Якщо ви не можете поговорити з партнером чи ігноруєте явні проблеми у стосунках, вони часто стають нездоровими і ведуть до розриву.

Порівняння з іншими

Якщо ваш партнер починає порівнювати з іншими, це означає, що він чи вона подумки шукає іншу людину.

Немає пристрасті

Інтимні стосунки важливі для пари, тому, коли вони зникають, кохання перетворюється на дружбу або ж спільне проживання. Тут варто задуматись, чому секс зник із вашого життя.

Якщо ж стосунки, в яких є ці ознаки, ви б хотіли врятувати, варто почати працювати над їхнім зціленням. Ви можете звернутись до психолога та знайти з ним вирішення проблем у парі, або ж почати налагоджувати все самостійно.

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