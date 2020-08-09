Кожен із нас мріє про міцні та щасливі стосунки, проте інколи ми навіть не задумуємося над тим, що деякі речі здатні зруйнувати їх назавжди. Зокрема, неправильна поведінка з партнером та помилки, які дуже часто роблять закохані.

Психолог із транзактного аналізу Тетяна Ловчінська з виданням "Сьогодні. Lifestyle" поділилася найпоширенішими помилками у стосунках, які можуть їх зруйнувати.

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Які помилки можуть зруйнувати стосунки

Не просити те, що хочете

У людей, які бояться просити щось в інших, є страх бути відкинутим. Вони впевнені, що не потрібно нічого просити, адже їм все одно відмовлять. У результаті цей страх штовхає першим відкидати оточуючих.

Не розділяти контроль

У стосунках важливо розділяти обов'язки та брати на себе відповідальність за певні рішення чи дії. Звісно, що ініціатива також має бути присутньою з обох боків.

Не висловлювати почуття

Це стосується тих людей, які соромляться показувати справді почуття, що вирують всередині. Вони вважають себе зобов'язаними бути сильними і не проявляти жодних слабкостей.

Неможливість бути собою

Усі люди в якійсь мірі одягають маски, тобто мають певні соціальні ролі. Вдома – батьки чи діти, на роботі – працівники, на навчанні – учні або студенти. Проте задля того, щоб побудувати міцні і щасливі стосунки необхідно завжди залишатися собою.

Нездатність бути у стосунках

Це проявляється в тому, що людина завжди все хоче робити самостійно, не розраховує на допомогу. У такому випадку буде важко довіритися комусь та будувати близькі стосунки.



Щасливі закохані / Фото: mizky.com

Небажання спільно працювати над стосунками

Для розвитку та удосконалення стосунків необхідна щоденна праця. Це мають бути спільні невеликі зусилля та увага, які допоможуть побудувати міцну сім'ю. Порівняйте це зі спортивними тренуваннями. Щоденні 20-хвилинні навантаження набагато кращі, ніж година тренування раз на тиждень.

Не піклуватися про своє "хороше Я"

Наприклад, ми часто вживаємо фрази "Сьогодні не мій день", "Сьогодні я в ударі". Тобто, можна сказати, що в одні дні людина проявляє свої позитивні сторони, а в інші – у неї нічого не вдається. І коли ми будемо піклуватися про себе, знаходити позитив, то проявити "хороше Я" буде набагато легше. Такий стан також позначається на стосунках та допомагає їм зміцнюватися.

Брати на себе всю відповідальність за стосунки

Для того, щоб стосунки мали щасливе майбутнє, парі необхідно разом працювати над ними, витрачати час і сили. А для цього потрібно, щоб у закоханих були спільне бачення і цілі.

Не усвідомлювати себе та парнера

Якщо ви розумітимете, чого від стосунків хочете ви і чого прагне партнер, то зможете швидше знайти спільну мову, розставити пріоритети та рухатися у правильному напрямку.